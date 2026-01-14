企圖載運逾700公斤高純度各級毒品闖關 南檢今起訴大陸4名漁民

大陸籍孫姓船長去年9月3日駕駛柬埔寨籍漁船自泰國灣載運海洛因498塊、大麻399包等大批毒品逾700公斤，13日晚航行至我國東沙海域處，等待與其他船舶接運時遭海巡攔獲，押解至安平商港清艙而查獲，孫及其4名大陸籍船員今被依涉運輸第一、二、三級毒品等罪嫌起訴。

台南地檢署指出，孫姓、吳姓、李姓、侯姓均為大陸漁民，以每人人民幣10萬元代價，接受自稱「代理」不明人士指示出海接運違禁物品。孫於去年9月3日擔任船長，駕駛柬埔寨「YAMA68」漁船，搭載吳等3人，自柬埔寨西哈努克市出航，隔天中午12時許，航行至泰國灣處與不詳船舶併靠。

對方將袋裝第一級毒品海洛因498塊（合計淨重174餘公斤）、第二級毒品大麻399包（合計淨重393餘公斤）、第三級毒品硝甲西泮15包（合計淨重14餘公斤）、含有第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品（2C-B）白色粉末17包（合計淨重15餘公斤）拋至漁船甲板上，吳等人再合力將毒品搬運至船艙藏放。

檢方表示，孫依指示於13日下午5時許，將漁船航行至我國東沙海域，等待晚間與其他船舶進行接運。然而，同日下午6時17分許，我國海巡船舶發現漁船形跡可疑，且試圖逃避登臨檢查，認該船涉有不法犯行，予以攔獲。

海巡人員登檢時，在甲板上發現已為孫等人從船艙搬出而準備轉運部分袋裝毒品，所以將漁船押解至台南安平商港公務碼頭執行清艙搜索，並在本件漁船扣得第一至三級毒品及衛星電話2支等物。

檢方指出，孫等4人所為均涉犯毒品危害防制條例中運輸第一、二、三級毒品罪嫌及懲治走私條例中私運管制物品進口未遂罪嫌。運輸、走私毒品為萬國公罪，本案將大量高純質毒品阻絕於海上，以免進入我國流入市面，對國人身心健康造成嚴重戕害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885