快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

搭配毒品唾液快篩 竹市警積極取締毒駕展成效

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

近年毒駕案件在全台各地造成多起重大傷亡事故，其危險性不亞於酒駕，宛如不定時炸彈在道路上流竄。新竹市警察局今指出，自去年9月5日起全面加強取締毒駕犯罪，迄今已查獲60件，另配合去年11月20日起配合全國同步導入「毒品唾液快篩」措施，執行一個多月即取締毒駕23件，平均每2天就查獲1件，顯示毒駕行為已成為影響道路安全的重大風險之一。

新竹市警察局長許頌嘉表示，針對取締毒駕，警方透過統計數據分析交通事故熱點與高風險時段，精準部署警力，特別加強夜間及深夜時段的取締密度；同時結合唾液毒品快篩試劑與生理協調測試，配合新法採取嚴厲執法作為，期能發揮有效嚇阻與預防效果，將潛藏於道路上的「不定時炸彈」即時排除。

隨著唾液毒品快篩試劑正式投入執法，不僅大幅提升警方查緝效率，更透過「即時檢測」讓毒駕行為無所遁形，並能「即時攔阻」可能釀成重大傷亡的危害，強化道路安全防線。

警方說明，自全面加強取締毒駕以來，新竹市迄今未再發生因毒駕造成傷亡的案件，顯示相關作為已有效落實「毒駕零容忍」目標。另就目前查獲的唾液快篩陽性疑似毒駕案件統計，現階段唾液毒品快篩正確率達100%，檢出毒品種類包含甲基安非他命8件、愷他命6件、依托咪酯1件、海洛因（鴉片類）2件、4-甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」）3件，以及苯二氮平類3件，顯示毒品樣態多元，對道路安全構成高度風險。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第35條規定，施用毒品後駕車者，將處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照；若拒絕接受警方毒品檢測，將處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊銷駕照；如後續尿液檢驗結果呈現毒品反應，則將依刑法公共危險罪移送法辦。

市長高虹安表示，嚴正呼籲毒（藥）癮人士切勿心存僥倖、以身試法。隨著毒品唾液快篩全面上路，警方將以最高強度、零容忍的態度持續加強取締，並落實攔查與檢測作業，請民眾務必配合相關檢測措施。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

竹市警察局強力取締毒駕，配合去年11月20日起配合全國同步導入「毒品唾液快篩」措施，執行一個多月即取締毒駕23件。圖／警方提供
竹市警察局強力取締毒駕，配合去年11月20日起配合全國同步導入「毒品唾液快篩」措施，執行一個多月即取締毒駕23件。圖／警方提供
竹市警察局強力取締毒駕，配合去年11月20日起配合全國同步導入「毒品唾液快篩」措施，執行一個多月即取締毒駕23件。圖／警方提供
竹市警察局強力取締毒駕，配合去年11月20日起配合全國同步導入「毒品唾液快篩」措施，執行一個多月即取締毒駕23件。圖／警方提供

毒品 毒駕 唾液快篩 高虹安

延伸閱讀

影／毒駕釀禍驚險瞬間！失控撞翻車 母牽2童驚險逃命

「猛男界RAIN」涉毒駕、街頭揮刀 警罩塑膠布防他出怪招

他毒駕9萬元罰鍰拖8年未繳...台南分署強制執行 今一次繳清

影／毒駕拒檢逆向狂飆 埔里街頭追逐一路逃到國道6號落網

相關新聞

宜蘭監獄驚傳受刑人保外就醫住院趁機逃逸 一周前未返監報到

宜蘭監獄驚傳有受刑人疑似在保外就醫期間趁機逃逸，網友指稱此受刑人乃亡命之徒，具攻擊行為，提醒大家留意。宜蘭監獄今天證實此...

影／毒駕釀禍驚險瞬間！失控撞翻車 母牽2童驚險逃命

高雄市苓雅區昨天晚間發生驚險翻車事故，曾姓男子開轎車突然偏向，逆向衝對向車道，撞上路旁停放的小貨車，轎車瞬間翻覆、四輪朝...

企圖載運逾700公斤高純度各級毒品闖關 南檢今起訴大陸4名漁民

大陸籍孫姓船長去年9月3日駕駛柬埔寨籍漁船自泰國灣載運海洛因498塊、大麻399包等大批毒品逾700公斤，13日晚航行至...

搭配毒品唾液快篩 竹市警積極取締毒駕展成效

近年毒駕案件在全台各地造成多起重大傷亡事故，其危險性不亞於酒駕，宛如不定時炸彈在道路上流竄。新竹市警察局今指出，自去年9...

搶YouBike置物籃皮包被路人奪回 男失手睡北車遭拘提

台北市林姓男子涉當街搶奪一名女子放在YouBike腳踏車置物籃的皮包，內有1千元現金及提款卡，被路人奪回後林逃離；警方查...

「猛男界RAIN」涉毒駕、街頭揮刀 警罩塑膠布防他出怪招

曾在夜店表演小有名氣的翁姓男子，涉嫌吸毒後駕車，並在街頭雙刀追擊人車，被捕後仍有脫序行為。新北金山警方今晚將他移送檢方複...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。