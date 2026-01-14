搭配毒品唾液快篩 竹市警積極取締毒駕展成效

近年毒駕案件在全台各地造成多起重大傷亡事故，其危險性不亞於酒駕，宛如不定時炸彈在道路上流竄。新竹市警察局今指出，自去年9月5日起全面加強取締毒駕犯罪，迄今已查獲60件，另配合去年11月20日起配合全國同步導入「毒品唾液快篩」措施，執行一個多月即取締毒駕23件，平均每2天就查獲1件，顯示毒駕行為已成為影響道路安全的重大風險之一。

新竹市警察局長許頌嘉表示，針對取締毒駕，警方透過統計數據分析交通事故熱點與高風險時段，精準部署警力，特別加強夜間及深夜時段的取締密度；同時結合唾液毒品快篩試劑與生理協調測試，配合新法採取嚴厲執法作為，期能發揮有效嚇阻與預防效果，將潛藏於道路上的「不定時炸彈」即時排除。

隨著唾液毒品快篩試劑正式投入執法，不僅大幅提升警方查緝效率，更透過「即時檢測」讓毒駕行為無所遁形，並能「即時攔阻」可能釀成重大傷亡的危害，強化道路安全防線。

警方說明，自全面加強取締毒駕以來，新竹市迄今未再發生因毒駕造成傷亡的案件，顯示相關作為已有效落實「毒駕零容忍」目標。另就目前查獲的唾液快篩陽性疑似毒駕案件統計，現階段唾液毒品快篩正確率達100%，檢出毒品種類包含甲基安非他命8件、愷他命6件、依托咪酯1件、海洛因（鴉片類）2件、4-甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」）3件，以及苯二氮平類3件，顯示毒品樣態多元，對道路安全構成高度風險。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第35條規定，施用毒品後駕車者，將處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照；若拒絕接受警方毒品檢測，將處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊銷駕照；如後續尿液檢驗結果呈現毒品反應，則將依刑法公共危險罪移送法辦。

市長高虹安表示，嚴正呼籲毒（藥）癮人士切勿心存僥倖、以身試法。隨著毒品唾液快篩全面上路，警方將以最高強度、零容忍的態度持續加強取締，並落實攔查與檢測作業，請民眾務必配合相關檢測措施。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885