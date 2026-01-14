聽新聞
宜蘭監獄驚傳受刑人保外就醫住院趁機逃逸 一周前未返監報到
宜蘭監獄驚傳有受刑人疑似在保外就醫期間趁機逃逸，網友指稱此受刑人乃亡命之徒，具攻擊行為，提醒大家留意。宜蘭監獄今天證實此事，35歲黃姓受刑人就醫住院後，上周沒有到宜蘭地檢署報到返監，獄方已函請宜蘭地方檢察署及警方依法通緝。
有民眾在網路社群貼文，聽聞宜蘭監獄一名黃姓受刑人疑似保外就醫未報到，並且已是一個多禮拜前發生的事情，且聽聞黃姓人犯為亡命之徒，有攻擊行為且有汽車代步，危險程度極高，矯正署卻未公之於眾，提醒大家提高警覺。
宜蘭監獄證實此事，黃姓受刑人因罹病於去年10月7日，辦理保外醫治具保出監，在台北某醫院住院治療，但是在治療期間因違反保外醫治應遵守事項，監獄已經報請矯正署於今年元月5日廢止保外醫治。
獄方表示，罹癌病重需要轉到台北另外一間醫院就醫，獄方於元月6日以書函及科技設備（LINE）通知他必須在元月8日前往宜蘭地檢署報到返監執行，同一天也並通報矯正署，但該受刑人未現也未回監，9日函請宜蘭地方檢察署依權責辦理。
據了解，35黃姓受刑人涉犯毒品案件，被判1年刑期，之前並無逃逸紀錄，獄方希望他早日返監。
