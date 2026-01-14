影／毒駕釀禍驚險瞬間！失控撞翻車 母牽2童驚險逃命

高雄市苓雅區昨天晚間發生驚險翻車事故，曾姓男子開轎車突然偏向，逆向衝對向車道，撞上路旁停放的小貨車，轎車瞬間翻覆、四輪朝天；當時正有路人帶小孩走在路邊，畫面驚險，險些遭撞，嚇壞附近民眾。

警方指出，昨晚7時50分左右，57歲曾姓男子駕駛轎車，沿苓雅區福安路西向東行駛，疑不明原因逆向擦撞路邊停放的小貨車後翻覆，並波及4輛機車。

監視器畫面錄到驚險畫面，事發時，1名母親正帶著2名孩子行經路旁，剛走過小貨車旁，下秒這輛貨車立即遭曾男開車撞上，3人趕緊閃避，驚險逃過一劫。

警方表示，這場車禍僅曾男輕微擦傷，未波及其他用路人。不過，警方在曾男的車內查獲3小包海洛因及依托咪酯電子菸，對曾男進行毒品唾液快篩，結果顯示鴉片類、安非他命類、依托咪酯類及卡西酮類均呈陽性反應，警方當場逮捕他。

警方進一步查出，曾男所駕駛的轎車逾期未檢驗，已是註銷車牌車輛，除依違反毒品危害防制條例罪嫌查辦，另依道路交通管理處罰條例開罰，並查扣車輛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885