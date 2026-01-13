快訊

「猛男界RAIN」涉毒駕、街頭揮刀 警罩塑膠布防他出怪招

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

曾在夜店表演小有名氣的翁姓男子，涉嫌吸毒後駕車，並在街頭雙刀追擊人車，被捕後仍有脫序行為。新北金山警方今晚將他移送檢方複訊前，先用黑色大塑膠袋罩住警車座椅，防他又出在車內大小便等「怪招」。

44歲翁男11日晚間8時左右，在新北市金山區環金路、中正路口，左右手分持短刀和鐮刀在街頭揮舞，並追擊路過的車輛，不少汽機車駕駛人急速轉向駛離，或是不敢通過路口。

金山警方獲報派遣快打部隊前往現場，翁男發現警車出現，駕駛黑灰色皮卡車逃逸，開往萬里方向途中，數度迴轉、倒車及衝撞警車。員警圍捕時曾對空鳴槍1發示警，最後在萬里區台2線、頂社路口將翁男攔下。翁男激烈拒捕，員警壓制逮捕過程中，有5人輕微擦挫傷。

翁男接受依托咪酯毒品檢測呈陽性反應，並持有喪屍煙彈毒品，警方將他帶回分局，依違反毒品危害防制條例及刑法妨害公務、恐嚇公眾、公共危險罪嫌偵辦。

翁男在派出所疑為掙脫戒具，情緒不穩，行為仍失控。警方昨天凌晨戒護就醫，醫師檢查發現有橫紋肌溶解劑，安排住院。今天病情穩定後，帶回分局製作筆錄。面對員警詢問，翁男多次自稱自己是「外星人」，或說他是「唯一有肉體的神」。

警方今晚將翁男移送基隆地檢署由檢察官複訊，因為他在分局內有行為脫序「前科」，員警特地先用黑色塑膠袋，完全包覆翁男要坐的椅子，防他在車內有大小便等失控行為，減少可能的困擾。

翁男曾在北部夜店場地表演，小有名氣，還有人稱他是「猛男界RAIN」。翁男的臉書的大頭貼，是他露出胸肌、腹肌的照片，臉書內也有部分他在健身房的自拍照，以及在後台準備登台的照片，似在透露滿意身體訓練的成果。

