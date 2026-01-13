高雄蚵仔寮出現浮屍 遺體頭部出現不明傷勢

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市梓官區蚵仔寮漁港今天下午有民眾目擊港區內有浮屍在海中載浮載沉，民眾原本要到海邊散步散心，沒想到意外目睹浮屍，直呼「心情更差了」，警消獲報到場將浮屍打撈上岸，確認是男性遺體，為何落海喪命仍待釐清。

據了解，今天下午3時許海巡人員在梓官區通安路通港巷岸邊看到海中有浮屍漂浮，立即通報警消，警消到場時，浮屍已先行被岸巡打撈上岸，並發現這具浮屍是男性，明顯無生命跡象，頭部、額頭處有不明傷勢。

警方指出，這具男性遺體的傷勢集中在額頭處，不排除是落水後，因海浪拍打撞擊礁石或岸邊所致造成擦傷，但初步排除外力介入。

警方已依規定通報鑑識人員到場採證，並清查死者隨身物品以辨識身分，目前正積極查證中，全案將報請橋頭地檢署檢察官相驗以釐清確切死因。

高雄蚵仔寮漁港內出現浮屍，打撈上岸後發現遺體額頭有撞擊傷勢。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄蚵仔寮漁港內出現浮屍，打撈上岸後發現遺體額頭有撞擊傷勢。記者巫鴻瑋／翻攝

