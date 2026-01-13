「戰術裝扮女」腿掛槍現身花蓮街頭 民眾憂北捷攻擊事件重演急報警

花蓮24歲廖姓女子昨天下午4時頭戴骷髏面具、身穿戰術裝備及腿上掛玩具槍等，走在市區街頭，有民眾見狀想起去年台北捷運無差別攻擊事件，急忙向警方報案。廖女向警方供稱，下個月要參加動漫展並Cosplay（角色扮演），覺得好玩才穿出門，警方依涉嫌違反社維法送辦。

花蓮警分局今天表示，昨天下午4時許，1名女子穿戴骷髏面具及戰術裝備等奇裝異服於市區走動，並在腿上槍套掛有塑膠製玩具槍，造成路過民眾恐慌。警方到場時，已立即將該名女子帶離，並依涉嫌違反社會秩序維護法予以偵處。

據了解，廖姓女子供稱，Cosplay的裝備要參加2月台北動漫展，覺得好玩才穿上逛街。而玩具槍一點殺傷力都沒有，與朋友走在中正路往中山路的騎樓附近，民眾看到報案，警方帶回派出所，並提醒上月才發生北捷攻擊事件，穿此裝備容易造成恐慌，廖女表示理解並配合脫下裝備與調查。

依照社維法65條第3項，無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞者，可拘留3天以下或1萬8千元以下罰鍰，此案件將由花蓮地方法院簡易庭審理。