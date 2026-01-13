快訊

東石鄉街頭衝鋒槍掃射 嘉檢起訴涉案7人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉去年9月爆發街頭槍擊事件。蔡姓男子因友人陳男與孔男發生衝突，竟持槍率眾報復，蔡男更在公共場所持衝鋒槍掃射10餘發子彈，造成民宅與車輛毀損。嘉義地檢署偵查終結，針對蔡男等7名涉案男子，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及妨害秩序等罪嫌提起公訴。

起訴書表示，38歲蔡男先前曾因妨害秩序案入獄，2023年執行完畢，於2021年間涉嫌以30萬元代價，向綽號「孩子昌」的人士購買非制式衝鋒槍、手槍及子彈，平時藏匿在住處。2025年9月16日，22歲陳男多次與24歲孔男爭執，蔡男為替友人陳男出氣，邀集29歲蔡男、31歲黃男、25歲吳男等人前往教訓孔男，當晚雙方談判後一度各自離去。

隨後孔男心有不甘，糾集23歲張男等人前往陳男處尋仇，並毆打在場的廖男。蔡男得知後，隨即與5名友人在某檳榔攤集結助勢。陳男從車後車廂取出衝鋒槍交予29歲蔡男，38歲蔡男則持手槍並裝填子彈，準備對抗孔男的人

2025年9月17日凌晨2時許，蔡男等人在公共場所朝孔男一方的車輛射擊。蔡男涉嫌持衝鋒槍連續掃射10餘發子彈，導致鄰近的雞肉飯店鐵捲門、玻璃門及小貨車遭流彈擊中，現場民眾心生恐懼。警方獲報到場時，涉案人員已駕車逃逸。經循線調查，蔡男最終主動交出犯案用的衝鋒槍與手槍。

檢方審酌蔡男等人在公共場所聚集3人以上施強暴脅迫，並持具殺傷力之槍枝掃射，嚴重影響社會治安。全案經朴子分局報告偵辦，檢方認犯罪事實明確，對7人提起公訴。

為友出氣演變成衝鋒槍掃射，嘉檢偵結起訴7人。圖／本報資料照片
