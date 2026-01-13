快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒駕拒檢逆向狂飆 埔里街頭追逐一路逃到國道6號落網

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣賴姓男子涉嫌毒駕，在埔里鎮因未開大燈遭警方攔查，卻拒檢逃逸，沿途逆向高速狂飆，險象環生。警方尾隨圍捕，最終在國道6號成功攔停，查獲海洛因、依托咪酯等毒品，依公共危險及毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦。

埔里警分局表示，日前警方執行夜間巡邏勤務，行經埔里鎮忠孝路與北平街口時，發現一輛轎車未依規定開啟大燈，影響行車安全，依法上前攔查。

警方指出，駕駛為67歲賴姓男子。員警盤查過程中，發現車內疑似毒品吸食器等可疑物品，要求賴男下車接受進一步檢查，未料賴男在翻找證件時突然踩油門逃逸。

賴男逃逸後，沿埔里鎮北環路一帶逆向高速行駛，車速飛快，多次穿越車陣，對其他用路人生命安全造成嚴重威脅。警方隨即通報線上警力支援，保持安全距離尾隨監控，展開圍捕行動，並隨時留意交通狀況，避免引發二次事故。

在警力配合下，警方一路追至國道6號，於西向37.2公里處成功攔停該車，當場控制賴男。隨後檢視車輛，在副駕駛座隨身包包內查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品依托咪酯及吸食器等證物。

警方表示，全案依涉嫌公共危險及違反毒品危害防制條例，移送南投地檢署偵辦。埔里警分局強調，毒品會嚴重影響駕駛人的判斷力與反應能力，毒駕行為不僅危及自身，也可能造成無辜民眾傷亡。

警方統計，114年度迄今已查獲毒駕案件5件，顯示毒品對交通安全的威脅仍不容忽視。分局表示，未來將持續強化巡邏與路檢攔查，嚴格查緝可疑人車，維護用路安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

賴姓男子涉嫌毒駕拒檢，一路逆向狂飆，遭警方攔截制伏。圖／埔里警分局提供
賴姓男子涉嫌毒駕拒檢，一路逆向狂飆，遭警方攔截制伏。圖／埔里警分局提供
賴姓男子涉嫌毒駕拒檢，一路逆向狂飆，遭警方攔截制伏。圖／埔里警分局提供
賴姓男子涉嫌毒駕拒檢，一路逆向狂飆，遭警方攔截制伏。圖／埔里警分局提供
賴姓男子涉嫌毒駕拒檢，一路逆向狂飆，遭警方攔截制伏。圖／埔里警分局提供
賴姓男子涉嫌毒駕拒檢，一路逆向狂飆，遭警方攔截制伏。圖／埔里警分局提供

毒品 埔里 南投縣

延伸閱讀

影／高雄男酒駕巷弄逆向拒檢 警車鳴笛追1公里破窗逮人引路人側目

網路號召封路競速還供專用機車 新北車行老闆遭逮還搜出毒品

新北金山區持刀攻擊事件 侯友宜：毒駕案件絕不姑息

影／猛男舞者疑毒駕再持雙刀路中隨機亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

相關新聞

影／毒駕拒檢逆向狂飆 埔里街頭追逐一路逃到國道6號落網

南投縣賴姓男子涉嫌毒駕，在埔里鎮因未開大燈遭警方攔查，卻拒檢逃逸，沿途逆向高速狂飆，險象環生。警方尾隨圍捕，最終在國道6...

影／苗栗分手男女涉嫌縱火、撞車都有事 公共危險、殺人未遂罪嫌送法辦

苗栗縣一對分手男女朋友，邱姓女子日前到郭姓男子在銅鑼鄉興隆村工寮涉嫌縱火，燒毀1部放箱、1輛電動輔助自行車，郭男隨後涉嫌...

獨／離譜母以毒品為代價...將2女嬰給同住友人照顧 還一起在孩子旁吸

顏姓女子在大女兒僅6個月大、小女兒僅滿月時，分別交給同住的兩對男女朋友照顧，代價竟是提供安非他命，更與4人一起在房間吸毒...

桃園通緝犯警局內持利器自殘 警制止遭咬傷、內部調查戒護疏失

桃園一名50多歲蔡姓男子遭通緝，昨由桃園地檢署指揮龍潭分局將人帶回。然而卻傳出蔡男於警局做完筆錄後，在現場持利器自殘，戒...

3男女藏毒跨國入境！ 苗警在肛門、陰道起出逾半公斤海洛因

苗栗縣檢警聯手於去年10月中旬在桃園中正機場，破獲一起跨境自「柬埔寨」夾帶海洛因毒品闖關案件，當場查獲蘇姓等3名犯嫌，並...

苗栗頭份槍擊案警方起出槍彈並帶回2人調查 疑喝酒嫌隙開槍洩憤

苗栗縣頭份市下公園今天清晨5點左右發生槍擊案件，案發後警方於犯案轎車後車廂查獲改造手槍1支、子彈共11發，現場2名傷者就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。