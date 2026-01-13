影／毒駕拒檢逆向狂飆 埔里街頭追逐一路逃到國道6號落網

南投縣賴姓男子涉嫌毒駕，在埔里鎮因未開大燈遭警方攔查，卻拒檢逃逸，沿途逆向高速狂飆，險象環生。警方尾隨圍捕，最終在國道6號成功攔停，查獲海洛因、依托咪酯等毒品，依公共危險及毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦。

埔里警分局表示，日前警方執行夜間巡邏勤務，行經埔里鎮忠孝路與北平街口時，發現一輛轎車未依規定開啟大燈，影響行車安全，依法上前攔查。

警方指出，駕駛為67歲賴姓男子。員警盤查過程中，發現車內疑似毒品吸食器等可疑物品，要求賴男下車接受進一步檢查，未料賴男在翻找證件時突然踩油門逃逸。

賴男逃逸後，沿埔里鎮北環路一帶逆向高速行駛，車速飛快，多次穿越車陣，對其他用路人生命安全造成嚴重威脅。警方隨即通報線上警力支援，保持安全距離尾隨監控，展開圍捕行動，並隨時留意交通狀況，避免引發二次事故。

在警力配合下，警方一路追至國道6號，於西向37.2公里處成功攔停該車，當場控制賴男。隨後檢視車輛，在副駕駛座隨身包包內查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品依托咪酯及吸食器等證物。

警方表示，全案依涉嫌公共危險及違反毒品危害防制條例，移送南投地檢署偵辦。埔里警分局強調，毒品會嚴重影響駕駛人的判斷力與反應能力，毒駕行為不僅危及自身，也可能造成無辜民眾傷亡。

警方統計，114年度迄今已查獲毒駕案件5件，顯示毒品對交通安全的威脅仍不容忽視。分局表示，未來將持續強化巡邏與路檢攔查，嚴格查緝可疑人車，維護用路安全。