快訊

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

影／苗栗分手男女涉嫌縱火、撞車都有事 公共危險、殺人未遂罪嫌送法辦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣一對分手男女朋友，邱姓女子日前到郭姓男子在銅鑼鄉興隆村工寮涉嫌縱火，燒毀1部放箱、1輛電動輔助自行車，郭男隨後涉嫌追撞邱女轎車墜落山坡，造成邱女受傷，警方將2人分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。

苗栗警察分局1月10日晚上7點40分接獲報案，苗栗銅鑼鄉興隆村山區發生故意追車衝撞案件，警方趕到查處，邱女（40歲）受困車內，消防救護人員協助脫困，員警戒護送醫醫，在場郭男（52歲）鈍挫傷，兩人均無大礙。

警方初步調查，郭男與邱女為前男女朋友關係，邱女因飼養犬隻死亡，懷疑郭男故意毒害，先至郭男工寮縱火，並打電話告訴郭男，郭得知趕往工寮察看，途中發現邱女駕駛車子，尾隨衝撞，邱女連人帶車翻落邊坡。

警方後續對郭男實施毒品快篩檢測，有毒品安非他命反應，全案偵訊後郭男依公共危險、殺人未遂等罪嫌，另毒品快篩反應部分，經採尿送驗呈陽性反應後，另行移送偵辦。邱女因涉嫌縱火，則依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局呼籲，若發生爭執，應冷靜、理性溝通，切勿使用肢體或言語等暴力，更不應有酒後或施用毒品駕駛車輛之危險觸法行為。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣一對分手男女朋友，分別涉嫌縱火，開車追撞，警方將2人分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。圖／苗栗警察分局提供
苗栗縣一對分手男女朋友，分別涉嫌縱火，開車追撞，警方將2人分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。圖／苗栗警察分局提供
苗栗縣一對分手男女朋友，分別涉嫌縱火，開車追撞，警方將2人分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。圖／苗栗警察分局提供
苗栗縣一對分手男女朋友，分別涉嫌縱火，開車追撞，警方將2人分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。圖／苗栗警察分局提供
苗栗縣一對分手男女朋友，分別涉嫌縱火，開車追撞，警方將2人分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。圖／苗栗警察分局提供
苗栗縣一對分手男女朋友，分別涉嫌縱火，開車追撞，警方將2人分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。圖／苗栗警察分局提供
苗栗縣一對分手男女朋友，分別涉嫌縱火，開車追撞，警方將2人分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。圖／苗栗警察分局提供
苗栗縣一對分手男女朋友，分別涉嫌縱火，開車追撞，警方將2人分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。圖／苗栗警察分局提供

毒品 殺人未遂 縱火

延伸閱讀

男稱不滿父遭帶去賭博後自殺 縱火燒工廠遭判刑

3男女藏毒跨國入境！ 苗警在肛門、陰道起出逾半公斤海洛因

網路號召封路競速還供專用機車 新北車行老闆遭逮還搜出毒品

苗栗台6線竹木明隧道口有落石 警籲人車注意通行安全

相關新聞

獨／離譜母以毒品為代價...將2女嬰給同住友人照顧 還一起在孩子旁吸

顏姓女子在大女兒僅6個月大、小女兒僅滿月時，分別交給同住的兩對男女朋友照顧，代價竟是提供安非他命，更與4人一起在房間吸毒...

苗栗分手男女涉嫌縱火、撞車都有事 公共危險、殺人未遂罪嫌送法辦

苗栗縣一對分手男女朋友，邱姓女子日前到郭姓男子在銅鑼鄉興隆村工寮涉嫌縱火，燒毀1部放箱、1輛電動輔助自行車，郭男隨後涉嫌...

桃園通緝犯警局內持利器自殘 警制止遭咬傷、內部調查戒護疏失

桃園一名50多歲蔡姓男子遭通緝，昨由桃園地檢署指揮龍潭分局將人帶回。然而卻傳出蔡男於警局做完筆錄後，在現場持利器自殘，戒...

3男女藏毒跨國入境！ 苗警在肛門、陰道起出逾半公斤海洛因

苗栗縣檢警聯手於去年10月中旬在桃園中正機場，破獲一起跨境自「柬埔寨」夾帶海洛因毒品闖關案件，當場查獲蘇姓等3名犯嫌，並...

苗栗頭份槍擊案警方起出槍彈並帶回2人調查 疑喝酒嫌隙開槍洩憤

苗栗縣頭份市下公園今天清晨5點左右發生槍擊案件，案發後警方於犯案轎車後車廂查獲改造手槍1支、子彈共11發，現場2名傷者就...

金山雙刀惡煞橫紋肌溶解症住院 網友認出：是夜店猛男

翁姓男子昨晚在街頭持雙刀追擊人車，見警開車逃逸。警方追捕，多警壓制才制伏。翁男在警局行為仍失控，送醫檢查發現有橫紋肌溶解...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。