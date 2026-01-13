影／苗栗分手男女涉嫌縱火、撞車都有事 公共危險、殺人未遂罪嫌送法辦

苗栗縣一對分手男女朋友，邱姓女子日前到郭姓男子在銅鑼鄉興隆村工寮涉嫌縱火，燒毀1部放箱、1輛電動輔助自行車，郭男隨後涉嫌追撞邱女轎車墜落山坡，造成邱女受傷，警方將2人分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送法辦。

苗栗警察分局1月10日晚上7點40分接獲報案，苗栗銅鑼鄉興隆村山區發生故意追車衝撞案件，警方趕到查處，邱女（40歲）受困車內，消防救護人員協助脫困，員警戒護送醫醫，在場郭男（52歲）鈍挫傷，兩人均無大礙。

警方初步調查，郭男與邱女為前男女朋友關係，邱女因飼養犬隻死亡，懷疑郭男故意毒害，先至郭男工寮縱火，並打電話告訴郭男，郭得知趕往工寮察看，途中發現邱女駕駛車子，尾隨衝撞，邱女連人帶車翻落邊坡。

警方後續對郭男實施毒品快篩檢測，有毒品安非他命反應，全案偵訊後郭男依公共危險、殺人未遂等罪嫌，另毒品快篩反應部分，經採尿送驗呈陽性反應後，另行移送偵辦。邱女因涉嫌縱火，則依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局呼籲，若發生爭執，應冷靜、理性溝通，切勿使用肢體或言語等暴力，更不應有酒後或施用毒品駕駛車輛之危險觸法行為。