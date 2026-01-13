獨／離譜母以毒品為代價...將2女嬰給同住友人照顧 還一起在孩子旁吸

顏姓女子在大女兒僅6個月大、小女兒僅滿月時，分別交給同住的兩對男女朋友照顧，代價竟是提供安非他命，更與4人一起在房間吸毒；大女兒驗出毒品濃度逾成人陽性反應5.8倍、已有發展遲緩症狀，小女嬰更已逾132倍，台南地檢署依妨害幼童發育罪嫌將5人提起公訴。

無獨有偶，台南市陳姓酒店小姐前年5月生下女嬰後，至去年3月女嬰死亡，只要出門上班就帶著女兒；但她竟與酒客在包廂內吸毒，吸到女嬰因嗆奶死亡，檢察官在女嬰血液、毛髮驗出喵喵等多種毒品，台南地檢署上月同樣依家庭暴力罪妨害幼童發育將陳女提起公訴。

起訴書指出，顏姓女子分別在2021年10月、2023年2月生下黃姓女童與顏姓女嬰，顏女自己不照顧，竟以毒品為代價，將大女兒交給同住在台南市北區的李姓、洪姓男女朋友，小女兒交給同住的林姓、蘇姓男女朋友；李等4人會準備孩子的食物，但卻會在照顧過程吸毒。

李姓、洪姓男女朋友自2023年3月12日起至5月3日，無視年僅1歲5個月的黃姓女童就在身邊，各將甲基安非他命置放於玻璃球內燒烤，以吸食煙霧方式施用，導致女童間接吸食到煙霧；林姓、蘇姓男女朋友也在相同期間，在房內吸食甲基安非他命、海洛因及愷他命。

顏姓女嬰當時才剛滿月，間接吸食煙霧，後來被林等2人帶到永康區；離譜的是，顏姓母親會分別跑到兩對男女朋友房間，無視4人邊照顧女兒邊吸毒，現場對嬰幼兒已成「毒氣室」，自己加入一起吸。

台南市社會局社工自2022年4月20日起探訪顏姓母親，顏女告知將當時6個月大的黃姓長女交給李姓、洪姓男女朋友照顧，兩人會準備食物；之後至12月23日間多次訪視，7月18日時得知顏母竟是以提供安非他命作為照顧費用，李、洪二人竟會在孩子睡覺時吸食毒品。

顏女隔年2月再生下顏姓女嬰，社工3月13日前往訪視，得知顏女又將女嬰交給同住的林姓、蘇姓男女朋友照顧，多次密集訪視，5月3日發現女嬰被帶到永康區，隔天訪視未果；經房東告知確實有看到搬來的房客帶著小嬰兒，社會局5月5日向台南地方法院聲請緊急安置。

黃姓女童、顏姓女嬰頭髮經檢測，女童體內甲基安非他命濃度達2919pg/mg、安非他命濃度達62pg/mg，前者對比成人體內毒品濃度達陽性反應高達5.81倍；醫院評估女童，發現有語言、粗大動作發展遲緩，且確診有混合性發展遲緩症狀。

女嬰體內6-乙醯嗎啡濃度達172pg/mg、嗎啡濃度達72pg/mg、甲基安非他命濃度達3955pg/mg、安非他命濃度達130pg/mg、愷他命濃度達13269pg/mg、去甲基愷他命濃度達791pg/mg。

其中愷他命濃度對比成人體內毒品濃度達陽性反應竟高達132.69倍、甲基安非他命與去甲基愷他命濃度則均約為7.91倍；社會局訴請偵辦，檢方偵訊時，顏母承認將孩子委託給友人照顧，4人承認照顧孩子過程有吸毒。

顏母承認分別跟兩對男女朋友友人，一起在其房間、廁所、陽台等施用毒品；且明知會有毒品殘留對2個孩子產生影響，可能妨害幼童身心健全或自然發育，對幼童造成傷害，卻未隔絕幼童於一定距離之外。

檢方認定，被害人2人案發時分別為未滿2歲、周歲幼童，顏母等5人未顧及年幼且不知抵抗的被害人同在一屋簷下，施用毒品使2人長期接觸、暴露於毒品煙霧中，容任毒品產生危害，具有妨害幼童發育不確定故意，均依刑法妨害幼童發育罪嫌提起公訴。

台南市社會局指出，本案原為他縣市政府服務案件，因女童母親居無定所，社會局應他縣市政府請求協助訪視關懷；安置2童後積極媒合醫療、早期療育等資源，協助兒少健全成長，並同時蒐集毒品檢驗報告等相關事證提出獨立告訴，該2童迄今由替代照顧資源穩定照顧中，發展狀況良好。