桃園通緝犯警局內持利器自殘 警制止遭咬傷、內部調查戒護疏失

桃園一名50多歲蔡姓男子遭通緝，昨由桃園地檢署指揮龍潭分局將人帶回。然而卻傳出蔡男於警局做完筆錄後，在現場持利器自殘，戒護員警見狀立即阻止，過程中遭蔡男咬傷。所幸警方及犯嫌送醫後無大礙，目前警方已主動展開內部調查。

據悉，蔡男此次因涉及槍砲等案遭通緝，昨警方掌握其行蹤後，由桃園地檢署檢察官指揮偵辦，將人帶回警局。然而深夜11時許，蔡男做完筆錄後，不知從何處拿到利器自殘，戒護員警見狀上前制止，但蔡男情緒激動掙扎，反咬員警導致受傷，隨後警方立即通報119協助戒護送醫。

龍潭警分局今說明，昨日執行專案期間，將涉案犯嫌帶回偵查隊調查，偵訊過程中，犯嫌疑因情緒激動，突發自我傷害行為。現場戒護員警即時發現後立即制止，過程中遭犯嫌咬傷，通報119戒護送醫；警方及犯嫌經送醫治療後，傷勢均無大礙，全案依程序移送桃園地檢署偵辦。

警方強調，員警當時已搜身但未發現，犯嫌使用疑似指甲挫物品自我傷害；針對犯嫌持有自傷物品的來源，目前已主動展開內部調查，以釐清相關戒護流程有無疏失，並持續強化人犯戒護安全及教育訓練。

