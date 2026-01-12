快訊

3男女藏毒跨國入境！ 苗警在肛門、陰道起出逾半公斤海洛因

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣檢警聯手於去年10月中旬在桃園中正機場，破獲一起跨境自「柬埔寨」夾帶海洛因毒品闖關案件，當場查獲蘇姓等3名犯嫌，並在3人體內起出海洛因共計26包、總重588.54公克及手機等相關證物，全案檢方近日偵結，分將3被告依毒品運輸罪嫌提起公訴。

據了解，苗栗縣警局刑事大隊於前年9月間接獲情資，發現苗栗地區疑有毒品人口涉犯跨境運輸毒品情事，隨即報請苗栗地方檢察署成立專案小組，由檢察官陳昭銘指揮偵辦，執行跟監蒐證，研判蘇嫌等人（2女1男）多次搭乘相同班機往返柬埔寨，涉嫌從事毒品運輸行為。

去年10月12日，檢警動員14名警力，持拘票在桃園國際機場第一航廈查獲蘇嫌等3人。經送醫檢查後，確認3人以人體夾藏方式運輸第一級毒品海洛因，分別在其肛門、陰道內，起出總重量達588.54公克；全案警詢後，依違反毒品危害防制條例運輸第一級毒品罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

檢方表示，蘇姓被告等3人落網後，隨即向法院聲請羈押禁見獲准，全案於本月5日偵結，以蘇姓被告等3人均涉犯毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪嫌向法院提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

檢警在機場將3男女攔獲送醫檢查，分別在其肛門、陰道內，起出總重量達588.54公克的海洛英毒品。圖／警方提供
檢警在機場將3男女攔獲送醫檢查，分別在其肛門、陰道內，起出總重量達588.54公克的海洛英毒品。圖／警方提供

