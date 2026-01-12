快訊

金山雙刀惡煞橫紋肌溶解症住院 網友認出：是夜店猛男

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

翁姓男子昨晚在街頭持雙刀追擊人車，見警開車逃逸。警方追捕，多警壓制才制伏。翁男在警局行為仍失控，送醫檢查發現有橫紋肌溶解症，醫師安排住院。翁男臉書大頭貼是「猛男」照片，曾在夜店等地點表演。

44歲翁男昨晚約8時，在新北市金山區環金路、中正路口的，左右手分持短刀和鐮刀，在街頭揮舞，並追擊路過的車輛。不少汽車駕駛人發現轉向駛離，機車騎士更是不敢通過。

金山警分局接獲報案後，調派快打部隊到場。翁男發現員警到場，駕駛黑灰色皮卡車逃逸。警車在後方追逐，翁男開車往萬里方向過程中，數度迴轉、倒車，甚至衝撞警車。

警方曾對空鳴槍1發示警，最後在萬里區台2線、頂社路口將翁男攔下。由於翁男激烈反抗，員警壓制逮捕過程中，有5名員警出現輕微擦挫傷，僅由消防人員包紮後，無需送醫。

翁男接受依托咪酯毒品檢測呈陽性反應，車上也被查獲喪屍煙彈毒品，涉嫌吸毒駕車。警方將他帶回分局，依刑法妨害公務、恐嚇公眾、公共危險罪嫌，以及違反毒品危害防制條例罪嫌偵辦。但因他情緒不穩，今天凌晨由警方戒護住院治療，至今午尚未完成筆錄。

翁男涉案行徑引發關注，有網友查出他曾在北部夜場表演，小有名氣，還有人稱他是「猛男界RAIN」。翁男的臉書的大頭貼，是他對自己健美身材充滿自信，露出胸肌、腹肌的照片，臉書內也有部分他在健身房自拍照，以及在後台準備登台的照片。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

翁男在街頭持雙刀追擊人車被捕後，在警局失控今晨送醫，醫師檢查有橫紋肌溶解症安排住院。網友稱翁男曾在夜店等地點表演，有「猛男界RAIN」稱號。圖／取自翁男臉書
翁男在街頭持雙刀追擊人車被捕後，在警局失控今晨送醫，醫師檢查有橫紋肌溶解症安排住院。網友稱翁男曾在夜店等地點表演，有「猛男界RAIN」稱號。圖／取自翁男臉書

