頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市區今早驚傳槍響，一名駕駛馬自達MX9黑色休旅車的年輕男子，在行經中正路下公園前，當街遭另一名駕駛黑色轎車的槍手尾隨攔截，槍手下車連續朝休旅車前車窗玻璃及副駕駛座車窗玻璃至少射擊2槍，擊中駕駛，槍手行兇後立即棄車逃逸，中槍男子則由路人報案就近送往附近的為恭醫院救治，案發後警方正全力緝凶調查中。

槍擊地點臨近頭份市中正路、中山路早市，雖然今天是周一適逢早市休市，但下公園及早市周邊平日就有許多市民來往，槍響驚動附近民眾，轄區頭份警分局據報立即趕到現場封鎖採證。

警方初步表示，被害男子並無黑道背景，腳部中彈沒有生命危險，正全力釐清中槍者及槍手身分，以查明槍擊發生原因。緝凶調查。院方則低調回應，傷者是自行前來醫院走進急診室，右腳踝撕裂傷，經X光檢視發現裡頭有異物，目前等候開刀手術，全程由警方在急診室陪同調查中。

案發地點位在頭份市區中正路下公園路段，警方據報立即趕到現場封鎖採證，並全力釐清中槍者及槍手身分，以查明槍擊發生原因。圖／民眾提供
案發地點位在頭份市區中正路下公園路段，警方據報立即趕到現場封鎖採證，並全力釐清中槍者及槍手身分，以查明槍擊發生原因。圖／民眾提供
被害男子駕駛黑色馬自達休旅車，當街遭歹徒開車攔截，朝前擋玻璃及副駕駛座車窗至少射擊2槍，導致駕駛腿部中彈送醫。圖／民眾提供
被害男子駕駛黑色馬自達休旅車，當街遭歹徒開車攔截，朝前擋玻璃及副駕駛座車窗至少射擊2槍，導致駕駛腿部中彈送醫。圖／民眾提供

