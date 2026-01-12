頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

苗栗縣頭份市區今早驚傳槍響，一名駕駛馬自達MX9黑色休旅車的年輕男子，在行經中正路下公園前，當街遭另一名駕駛黑色轎車的槍手尾隨攔截，槍手下車連續朝休旅車前車窗玻璃及副駕駛座車窗玻璃至少射擊2槍，擊中駕駛，槍手行兇後立即棄車逃逸，中槍男子則由路人報案就近送往附近的為恭醫院救治，案發後警方正全力緝凶調查中。

槍擊地點臨近頭份市中正路、中山路早市，雖然今天是周一適逢早市休市，但下公園及早市周邊平日就有許多市民來往，槍響驚動附近民眾，轄區頭份警分局據報立即趕到現場封鎖採證。