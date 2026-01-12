頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫
苗栗縣頭份市區今早驚傳槍響，一名駕駛馬自達MX9黑色休旅車的年輕男子，在行經中正路下公園前，當街遭另一名駕駛黑色轎車的槍手尾隨攔截，槍手下車連續朝休旅車前車窗玻璃及副駕駛座車窗玻璃至少射擊2槍，擊中駕駛，槍手行兇後立即棄車逃逸，中槍男子則由路人報案就近送往附近的為恭醫院救治，案發後警方正全力緝凶調查中。
槍擊地點臨近頭份市中正路、中山路早市，雖然今天是周一適逢早市休市，但下公園及早市周邊平日就有許多市民來往，槍響驚動附近民眾，轄區頭份警分局據報立即趕到現場封鎖採證。
警方初步表示，被害男子並無黑道背景，腳部中彈沒有生命危險，正全力釐清中槍者及槍手身分，以查明槍擊發生原因。緝凶調查。院方則低調回應，傷者是自行前來醫院走進急診室，右腳踝撕裂傷，經X光檢視發現裡頭有異物，目前等候開刀手術，全程由警方在急診室陪同調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言