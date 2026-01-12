聽新聞
0:00 / 0:00
新北金山區持刀攻擊事件 侯友宜：毒駕案件絕不姑息
新北市金山區昨晚間發生一起持刀隨機攻擊事件，造成多名員警受傷。新北市長侯友宜今表示，此案經警方查證為毒駕事件，嫌犯體內驗出毒品反應，已依毒品罪、妨害公務及公共危險等罪嫌移送法辦。
44歲翁姓男子昨晚在金山區環金路、中正路口一帶，疑似吸毒後情緒失控，左右手各持短刀與鐮刀，隨機攔車作勢攻擊，警方獲報趕抵現場圍捕，警方對空鳴槍示警後成功壓制，過程中造成5名員警輕微挫傷，經包紮後未送醫，翁男則被帶回分局偵辦。
侯友宜表示，新北市在第一時間即啟動快打機制，線上警力迅速反應、即時壓制，成功控制事態發展。他強調，新北市對於任何危害公共安全的行為，立場始終一致，就是迅速處理、依法究辦，確保市民安全。
侯友宜強調，嫌犯已依毒品罪、妨害公務及公共危險等罪嫌移送法辦，市府態度明確，將在第一時間強力打擊犯罪、絕不姑息跟手軟，「新北市的態度就是強力打擊犯罪，在第一時間立即反應，遏止所有即將發生的事情。」
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言