新北金山區持刀攻擊事件 侯友宜：毒駕案件絕不姑息

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市金山區昨晚間發生一起持刀隨機攻擊事件，造成多名員警受傷。新北市長侯友宜今表示，此案經警方查證為毒駕事件，嫌犯體內驗出毒品反應，已依毒品罪、妨害公務及公共危險等罪嫌移送法辦。

44歲翁姓男子昨晚在金山區環金路、中正路口一帶，疑似吸毒後情緒失控，左右手各持短刀與鐮刀，隨機攔車作勢攻擊，警方獲報趕抵現場圍捕，警方對空鳴槍示警後成功壓制，過程中造成5名員警輕微挫傷，經包紮後未送醫，翁男則被帶回分局偵辦。

侯友宜表示，新北市在第一時間即啟動快打機制，線上警力迅速反應、即時壓制，成功控制事態發展。他強調，新北市對於任何危害公共安全的行為，立場始終一致，就是迅速處理、依法究辦，確保市民安全。

侯友宜強調，嫌犯已依毒品罪、妨害公務及公共危險等罪嫌移送法辦，市府態度明確，將在第一時間強力打擊犯罪、絕不姑息跟手軟，「新北市的態度就是強力打擊犯罪，在第一時間立即反應，遏止所有即將發生的事情。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市長侯友宜表示，金山攻擊事件經警方查證為毒駕事件，市府絕不姑息。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，金山攻擊事件經警方查證為毒駕事件，市府絕不姑息。記者張策／攝影

毒品 侯友宜 毒駕 吸毒 妨害公務

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

苗栗縣頭份市區今早驚傳槍響，一名駕駛馬自達MX9黑色休旅車的年輕男子，在行經中正路下公園前，當街遭另一名駕駛黑色轎車的槍...

新北金山區持刀攻擊事件 侯友宜：毒駕案件絕不姑息

掌摑禁錮又縱火 女婿虐岳母被訴

桃園市蘆竹區一名61歲鄭姓男子與岳母長期不睦，竟於去年7月對高齡岳母施暴。鄭男先掌摑岳母20多下，更將岳母臥室房門釘死，...

影／猛男舞者疑毒駕再持雙刀路中隨機亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

44歲翁姓男子今晚在新北市金山區環金、中正路口全家超商前，疑吸毒後左右手各持1把短刀、鐮刀，隨機見車就作勢要砍人攻擊，不...

板橋男酒後碰撞路人衝突 當街持彈簧刀猛刺殺人未遂遭訴

新北市板橋區一名席姓男子，去年12月16日在住處飲酒，於晚間7時許出門時，在路上與素不相識的陳姓男子不慎碰撞，一怒之下與...

恐怖女婿虐岳母！ 掌摑、禁錮房內還放火 殺人未遂起訴

桃園市蘆竹區一名61歲鄭姓男子與岳母長期不睦，竟於去年7月對高齡岳母施暴。鄭男先是掌摑岳母20多下，更持鐵鎚及釘子將岳母...

