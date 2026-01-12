新北金山區持刀攻擊事件 侯友宜：毒駕案件絕不姑息

新北市金山區昨晚間發生一起持刀隨機攻擊事件，造成多名員警受傷。新北市長侯友宜今表示，此案經警方查證為毒駕事件，嫌犯體內驗出毒品反應，已依毒品罪、妨害公務及公共危險等罪嫌移送法辦。

44歲翁姓男子昨晚在金山區環金路、中正路口一帶，疑似吸毒後情緒失控，左右手各持短刀與鐮刀，隨機攔車作勢攻擊，警方獲報趕抵現場圍捕，警方對空鳴槍示警後成功壓制，過程中造成5名員警輕微挫傷，經包紮後未送醫，翁男則被帶回分局偵辦。

侯友宜表示，新北市在第一時間即啟動快打機制，線上警力迅速反應、即時壓制，成功控制事態發展。他強調，新北市對於任何危害公共安全的行為，立場始終一致，就是迅速處理、依法究辦，確保市民安全。

侯友宜強調，嫌犯已依毒品罪、妨害公務及公共危險等罪嫌移送法辦，市府態度明確，將在第一時間強力打擊犯罪、絕不姑息跟手軟，「新北市的態度就是強力打擊犯罪，在第一時間立即反應，遏止所有即將發生的事情。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885