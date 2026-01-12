掌摑禁錮又縱火 女婿虐岳母被訴

桃園市蘆竹區一名61歲鄭姓男子與岳母長期不睦，竟於去年7月對高齡岳母施暴。鄭男先掌摑岳母20多下，更將岳母臥室房門釘死，朝室內縱火企圖索命，所幸妻子及時發現要求滅火，才未釀成悲劇。桃園地檢署偵結，認定鄭男行徑惡劣且具有明確殺人意圖，依殺人未遂等罪嫌起訴。

據了解，鄭姓男子在此案件發生前，警方多次接到家暴通報，但當時家屬並沒有向警方要求申請保護令，直到這次案件發生後警方已立即協助家屬申請緊急保護令，並交由地檢署裁定。

起訴書指出，鄭男去年7月21日晚間與岳母發生爭執，竟出手掌摑其臉頰20多下導致受傷。隔日中午，鄭男趁岳母在房內休息時，持鐵鎚、釘子將臥室房門釘死，剝奪其行動自由，同日下午，鄭男見岳母試圖持螺絲起子鑿孔脫困，竟然又以汽油沾濕紙張點火塞入洞口，導致臥室火勢延燒，妻見狀強烈要求，鄭男才持滅火器滅火。

對此岳母及妻子憤而報警，鄭男遭逮捕後留置於派出所時，甚至徒手毀損拘留室監視器外殼。

儘管鄭男辯稱只是想「嚇一嚇」對方，並無殺人故意，但檢方調查其通訊軟體紀錄發現，鄭男曾傳送「沒有把人燒死在裡面我還是不甘心」、「想把她幹掉了」等恐嚇訊息，足見其主觀上具有致人於死之意欲。

桃園地檢署認為，鄭男觸犯殺人未遂、放火燒燬現供人使用住宅未遂及毀損等罪嫌，屬想像競合犯，建請法院依較重的殺人未遂罪處斷；另其傷害、私行拘禁及毀損公物罪部分，則建請分論併罰，沒收作案用打火機。