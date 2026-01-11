影／猛男舞者疑毒駕再持雙刀路中隨機亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

44歲翁姓男子今晚在新北市金山區環金、中正路口全家超商前，疑吸毒後左右手各持1把短刀、鐮刀，隨機見車就作勢要砍人攻擊，不少車被攔下急逃離。警方快打警力趕至圍捕，翁男拒捕，警對空開一槍圍捕壓制，5名員警輕微挫傷包紮未送醫，翁男疑毒駕被逮，押回分局偵辦。

金山警分局調查，今晚7時58分獲報，有人持雙刀在金山區環金、中正路口全家超商前，見車就砍，不斷作勢隨機攔車要砍人車，有數量汽機車遭干擾攔停，發現他持刀後趕緊逃離，情況相當危急。

金山警分局接獲民眾報案後馬上啟動快打，大批線上警力迅速到場，翁男見警到達立即跳上一輛黑灰色皮卡車逃逸駛離，沿金山往萬里方向行駛，員警在後緊追，翁男的車數度迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車。

警方於攔截過程中對空鳴槍1發，追到萬里區台二線、頂社路口順利攔截圍捕，將翁男壓制在地逮捕，5名員警於壓制過程略有輕微擦挫傷，無需就醫，簡單在救護車上包紮後返回派出所，另無民眾傷亡。

警方驗出翁男「依托咪酯」毒品陽性反應，疑毒駕，車上也查獲喪屍煙彈毒品，警方依妨害公務、恐嚇公眾、公共危險、毒品等罪嫌偵辦。警方查出翁男身分，疑為一名猛男舞者。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885