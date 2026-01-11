快訊

板橋男酒後碰撞路人衝突 當街持彈簧刀猛刺殺人未遂遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區一名席姓男子，去年12月16日在住處飲酒，於晚間7時許出門時，在路上與素不相識的陳姓男子不慎碰撞，一怒之下與對方發生拉扯、推擠，陳男為求自保朝席男潑灑咖啡，不料席男竟持彈簧刀朝陳男腹部及腿部猛刺多刀，所幸陳男及時求救送醫才撿回一命，新北地檢署依殺人未遂罪將席男起訴。

起訴指出，案發當時席男帶著酒意出門，於晚間7點32分徒步行經新海路某巷口時，與反方向走來的陳男發生肢體碰撞，立刻心生不滿，轉身拉扯、推擠陳男。陳男為自保，持手上的咖啡朝席男潑灑，不料竟引發席南殺意。

席男憤而抽出隨身攜帶的彈簧刀，朝陳男身上刺去，造成陳男腹部與右大腿多處穿刺傷，合併肝臟、膽囊、小腿撕裂傷。所幸陳男強忍刀傷逃離現場，向不遠處巷口外正在處理交通事故的員警求救，才得以及時送醫救回性命。

席男落網時，坦承持刀攻擊陳男，辯稱是因為對方先拿咖啡潑他，自己才會反擊，當下他根本看不到自己刺了哪裡，沒有要殺害對方的意思，但檢察官依照陳男傷勢，並未採信其辯詞而將他起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市板橋區一名席姓男子，去年12月16日在住處飲酒，於晚間7時許出門時，與路上陳姓男子不慎碰撞，竟持彈簧刀朝陳男腹部及腿部猛刺多刀，遭新北地檢署依殺人未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照片
