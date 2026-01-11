三峽毒品通緝犯遇警攔查 加速逃逸槓上開花

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名李姓中年男子日前騎機車行經三峽區中正路一段時，遇見值勤中的三峽警分局周姓員警，頓時形跡可疑、眼神心虛，員警見狀欲攔停盤查時，李男竟拒檢加速逃逸，最後在警方圍捕下，才發現他不僅是通緝犯，身上還藏有毒品，於是將他分別送士林、桃園及新北地檢署偵辦。

當時李男騎車逃逸後，經警通報線上巡邏警力立刻展開攔截圍捕，最後在三峽區信義街成功將李男攔下，經查證身分，發現李男身揹兩條通緝，分別為士林地檢署的不能安全駕駛犯，及桃園地檢署的竊盜通緝，於是將人帶回警局偵辦。

在附帶搜索過程中，員警又自李男身上查獲疑似海洛因粉末一包及針筒六支，經毒品初步快篩，顯示粉末及針筒均呈海洛因及第安非他命陽性反應，於是將李男依違反毒品條例及公共危險罪移送新北地檢署偵辦，通緝部分依法解送歸案。

另李男在拒檢逃逸過程中，交通違規行為多達14項，包括拒絕停車接受稽查而逃逸、闖紅燈、未打方向燈、行駛人行道、不依規定駛入來車道(跨越分向限制線)、不按遵行之方向行駛等，警方一併依法告發交通違規共14張，最高共可處4萬3800元罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

