恐怖女婿虐岳母！ 掌摑、禁錮房內還放火 殺人未遂起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名61歲鄭姓男子與岳母長期不睦，竟於去年7月對高齡岳母施暴。鄭男先是掌摑岳母20多下，更持鐵鎚及釘子將岳母臥室房門釘死，隨後朝室內縱火企圖索命，所幸妻子及時發現要求滅火，才未釀成悲劇。桃園地檢署偵結，認定鄭男行徑惡劣且具有明確殺人意圖，依殺人未遂等罪嫌起訴。

起訴書指出，鄭男去年7月21日晚間與岳母發生爭執，竟出手掌摑其臉頰20多下致受傷。隔日中午，鄭男趁岳母在房內休息時，持鐵鎚、釘子將臥室房門釘死，剝奪其行動自由，同日下午，鄭男見岳母試圖持螺絲起子鑿孔脫困，竟又以汽油沾濕紙張點火塞入洞口，導致臥室火勢延燒，直到妻子見狀強烈要求，鄭男才改持滅火器撲滅火勢。

對此岳母及妻子憤而報警，鄭男遭逮捕後留置於派出所時，甚至還徒手毀損拘留室監視器外殼。

儘管鄭男辯稱只是想「嚇一嚇」對方，並無殺人故意，但檢方調查其通訊軟體紀錄發現，鄭男曾傳送「沒有把人燒死在裡面我還是不甘心」、「想把她幹掉了」等恐嚇訊息，足見其主觀上具有致人於死之意欲。

桃園地檢署認為，鄭男一行為觸犯殺人未遂、放火燒燬現供人使用住宅未遂及毀損等罪嫌，屬想像競合犯，建請法院依較重的殺人未遂罪處斷；另其傷害、私行拘禁及毀損公物罪部分，則建請分論併罰，並依法沒收作案用打火機。

桃園市蘆竹區一名61歲鄭姓男子對高齡岳母施暴，先掌摑岳母20多下，更持鐵鎚及釘子將岳母臥室房門釘死，隨後朝室內縱火企圖索命。記者周嘉茹／攝影
桃園市蘆竹區一名61歲鄭姓男子對高齡岳母施暴，先掌摑岳母20多下，更持鐵鎚及釘子將岳母臥室房門釘死，隨後朝室內縱火企圖索命。記者周嘉茹／攝影

岳母 殺人未遂 桃園地檢署

