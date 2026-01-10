影／三重恍神飆路肩 撞翻前車起火燃燒…原來又是喪屍煙彈毒駕

新北市三重區環河北路今天傍晚發生追撞翻車事故還釀成火燒車，火勢迅速被撲滅之後2名駕駛僅受輕傷，警方卻發現25歲肇事駕駛將毒品喪屍煙彈扔在地上，實施唾液快篩證實為毒駕，當場依毒品及公共危險罪嫌逮捕。

誇張車禍過程被監視器完整錄下，25歲李姓男子今天下午5時許駕駛休旅車沿淡水河堤防邊的環河北路三段往蘆洲方向行駛，現場明明有2線車道路幅非常寬敞，他卻高速行駛在外側路肩，恰巧前方路肩臨停1輛休旅車，從畫面中看不出李男有嘗試減速閃避，直接猛然撞上。

48歲林姓男子的休旅車被追撞後，衝向堤防底下草坪翻覆，肇事李男的車則瞬間從車頭引擎起火燃燒。消防隊趕抵迅速撲滅火勢，林男從翻覆的車內逃出全身多處擦挫傷，車輛起火的李男僅手臂輕微擦傷。

員警於事故現場發現李男將1顆二級毒品依托咪酯煙彈扔在身旁地上，經同意實施唾液快篩呈現毒品陽性反應，立即依法逮捕並開單扣車，警詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請聲押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885