影／毒駕開車不穩被攔查嫌警察太兇 結果車內搜出2種毒品

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區昨天傍晚有1輛轎車行進間游移搖晃被攔停，一對男女下車後精神恍惚激動質疑警察太兇，引起路人圍觀拍照貼網，後來車內被找到2瓶毒品喪屍煙油和1小包安非他命，還被驗出毒駕涉嫌公共危險罪。

警方昨天傍晚5時許在蘆洲區民族路攔查這輛轎車，37歲林男下車時被看見隨手將1個小包包扔在駕駛座，後來44歲鍾女也下車，2人被認為神色異常、手持物品拿都拿不穩頻頻掉落。

林男聲稱並非車主而是向修車廠借用，警方於是通知修車廠老闆到場並經同意才開始搜車，在駕駛座椅小包包內找到2瓶二級毒品依托咪酯煙油共14.93公克、安非他命1小包0.21公克。林男坦承持有毒品當場被逮捕，另經鍾女同意帶返派出所採驗尿液。

後來林男經唾液快篩驗出毒品陽性反應涉嫌毒駕，警詢後依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市蘆洲區昨天傍晚有1輛轎車行進間游移搖晃被攔停，一對男女下車後精神恍惚激動質疑警察太兇，引起路人圍觀拍照貼網，後來車內被找到2瓶毒品喪屍煙油和1小包安非他命，林姓男子還被驗出毒駕涉嫌公共危險罪。記者林昭彰／翻攝
