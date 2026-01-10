影／通緝犯謊報65歲父身分證號 瞎扯醫美回春被識破

通緝犯遇到警察最常謊報證號，但這招早已證實無效。新北市日前有1男子熟練背誦自己父親證號，卻搞不清楚父親到底幾歲，還誆稱植髮、做臉所以本人比照片年輕，最後還是無法蒙混，被查出2條通緝，身上還有毒品。

新北市保安警察大隊特勤中隊上個月30日凌晨3時許，巡邏經過捷運迴龍站附近，遇到1輛機車從新莊區中正路巷子騎出，車上35歲鄭姓男子明顯轉頭偷瞄警車，員警於是上前攔停盤查。

鄭男謊報相差30歲的父親身分證號，員警調出檔案發現照片根本不像，年齡、髮型及臉上疤痕均不相符，進一步詢問，他連幾歲都說不清楚，還誆稱因為植髮、做臉所以本人比較年輕。

後來員警說要帶他去新莊警分局按指紋比對，鄭男只好供出真實證號，原來被士林地檢署發布不能安全駕駛通緝、台北地檢署發布廢棄物清理法通緝，必須入監服刑1年2個月，接著他身上又被找到毒品依托咪酯煙彈，帶回警詢後依違反毒品危害防制條例及通緝案件移送地檢署。

