聽新聞
0:00 / 0:00

調查局人事令連發 連震宗任副局長督導年底大選

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

調查局昨發布人事異動名單，新任副局長由高雄市調查處長<a href='/search/tagging/2/連震宗' rel='連震宗' data-rel='/2/246129' class='tag'><strong>連震宗</strong></a>出任。記者胡經周／攝影
調查局昨發布人事異動名單，新任副局長由高雄市調查處長連震宗出任。記者胡經周／攝影

調查局首席副局長吳以公本月十六日屆齡退休，調查局昨發布人事，現任高雄市調查處長連震宗接任副局長，連震宗是調查班廿七期，過去當過南機站主任、廉政處長，擅長案件偵辦，現今打詐洗錢問題嚴重，加上今年適逢九合一大選，查察賄選任務繁重，連震宗上任後將持續針對重大金融犯罪、地方賄選問題嚴加督辦，擦亮調查局招牌。

本次異動除連震宗外，新竹市調查站主任陳志成調任洗錢防制處副處長，陳志成去年因偵辦台積電內鬼竊取二奈米機密案件有功，獲拔擢擔任洗錢副處長；高雄市調查處處長遺缺，由副處長張漢明調升任。

連震宗長期在中南部服務，當過高雄市調查處肅貪科長、機動站主任，對南部複雜的地方利益生態相當熟稔，他任職廉政處長期間，力推搜索扣押程序數位化，讓證物可以上鍊無法竄改，連檢方都對他讚譽有加。

此外，連震宗認為綠能光電弊案猖獗是整體結構性問題，要求據點深入發掘綠能專案，針對藏汙納垢的案場嚴查蒐報，深獲基層支持，辦出不少好案。此次獲派副局長，是高層想借重他的經驗，督導年底的九合一選舉。

洗錢 打詐 大選 連震宗 光電弊案

延伸閱讀

影／宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下

太子集團在台經營A片網站「快射」吸引儲值賭博洗錢 8人拘提到案

調查局最新人事異動 新任辦案副局長由連震宗出線

太子集團主席陳志被捕 台灣洗錢源頭現形 匯致國際負責人送辦

相關新聞

苗栗警光山莊溺水意外...7旬遊客泡湯昏迷不治 檢警相驗釐清死因

1名7旬男子今天下午到苗栗縣泰安鄉警光山莊大眾池泡湯，突然昏迷溺水，苗栗警消獲報先進行線上CPR指導，救護人員到場接手送...

影／嚇人！恐怖男持斧頭揮舞攻擊人車 宜蘭警方逮人送辦

宜蘭市東港路與黎明一路口昨天下午出現一名男子持斧頭及拐杖等利器，朝向路過人車大肆揮舞，嚇壞附近民眾報案。宜蘭警分局延平所...

女疑不滿男友劈腿載小三...跳上汽車引擎蓋人肉阻擋 男友竟急煞倒退

屏東市民生東路一家汽車旅館前今11日上午爆發感情糾紛，一名女子騎機車尾隨在一輛白色汽車後方，白色汽車行駛到汽車旅館前，女...

掌摑禁錮又縱火 女婿虐岳母被訴

桃園市蘆竹區一名61歲鄭姓男子與岳母長期不睦，竟於去年7月對高齡岳母施暴。鄭男先掌摑岳母20多下，更將岳母臥室房門釘死，...

家暴夫丟鞭炮 違反保護令判2月

南投縣一名已婚楊姓男子因對妻子家暴，法院去年4月核發緊急保護令，明令楊男不得對妻子有家暴、騷擾、接觸或跟蹤行為，並須遠離...

保護令非防護罩 提高警覺降風險

桃園蘆竹區鄭男涉毆打岳母家暴案件，引發社會關注家庭暴力防制機制是否仍有漏洞。學者與法界人士從制度與實務層面建議，保護令確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。