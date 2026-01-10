豪宅虐殺錄影曝光！聲聲救命 迴盪檢察官腦海

詐騙集團黑吃黑手法殘忍，台中七期豪宅虐殺案，死者全身六十二處傷勢體無完膚，從三名被告證詞也看出，從事博弈的劉姓主嫌認為，許姓助理浮報公司費用、「拚錢（侵吞詐款）」，殘暴虐待致死，顯見詐團為了利益糾紛不擇手段，已是嚴重社會暴力問題。

據了解，劉姓主嫌自幼在大陸福建成長、求學，因父母離異輾轉來台生活，卻從事違法賭博、詐欺為業，還以月租八萬元在七期市政路承租豪宅，雇用許姓男子為助理，劉男認為許男浮報公司款項、詐款未上繳，才釀出殺機。

台中地院審理時，同案被告石姓男子指證，許男擔任詐團車手，因為去「拚」同夥的七百多萬元贓款，黑吃黑才起衝突。

劉男為了「教訓」許男，對他長時間拘禁、凶殘凌虐，其錄影畫面更拍下眾人拿球棒、榔頭在陽台痛毆許男，許被砸到膝蓋痛的慘叫、哀嚎，聲聲大喊「救命」，但對方絲毫不停手。

檢察官殷節哽咽直言，這段畫面讓檢察官無法忘卻，可見死者生前承受巨大痛苦、精神恐慌，頻頻喊救命表達想活下的希望，卻沒有人停手，令人鼻酸。

殷節指出，劉男長時間拘禁、以虐取樂，手段凶殘至極無人性，把許男當成待宰牲畜毫無尊嚴，犯後向救護人員自稱是「警察」，又謊稱是許男自殘，事後和同夥清理現場、串滅證，還製造假證據，種種手段惡劣至極。

劉男直至今年一月七日提出要「抄佛經」，但檢方認為非真心悔悟，是算計求減刑才使用廉價、不真誠手段，因此求處無期徒刑。