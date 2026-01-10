老虎鉗拔牙、榔頭敲下體 七期豪宅「十大酷刑」虐殺判無期

曾任警友站副站長的劉姓男子，與劉姓、石姓同夥在七期豪宅虐死許姓男子，目前羈押中。圖／讀者提供

台中七期豪宅前年發生凶殘虐殺案，從事博弈的劉姓男子和許姓助理有財務糾紛，劉男與三名同夥持榔頭敲生殖器、老虎鉗拔牙等「十大酷刑」虐死許男，解剖時許男的血液上甚至浮著一層油，連法醫都稱罕見，研判傷及脂肪釀肺栓塞。台中地院國民法庭昨依拘禁凌虐致人於死罪，判劉男無期徒刑，褫奪公權終身。

全案除劉姓主嫌判無期徒刑，同夥劉男、石男各判十三年六月、十二年；林姓少年另由少年法庭審理。

起訴指出，劉姓主嫌（卅二歲）從事博弈和許姓助理有財務、傳播小姐費用糾紛，前年十月十八日在七期市政路豪宅與劉姓友人（卅七歲）、石姓員工（十九歲）及林姓少年，拿球棒、榔頭及尖刀攻擊，並朝傷口淋烈酒、潑辣椒醬，還持老虎鉗拔牙。

劉男曾是警友站副站長

劉男擔心許男哀號聲過大引起鄰居注意，又用電線、膠袋綑綁手腳拖進廚房繼續施暴，隔天一早發現許男失去呼吸心跳，直至傍晚才叫救護車，但許男早已死亡；劉男被起底是台中第六分局警友站的副站長，已遭警方除名。

法院審理時，法醫曾柏元證稱剖開許男遺體「血液上浮著一層油」，案例少見，認定是傷及皮下脂肪，釀成極嚴重肺脂肪栓塞等因素致死。

由於相關被告證詞不一、彼此相互卸責，還辯稱有替許男ＣＰＲ急救，檢方根據手機對話，發現劉男曾向傳播小姐稱「弟弟被打很慘，門牙被拔光、四肢都打斷了」、「我在請他全身傷口吃辣椒醬」，還說「不想太早玩死他。」

62道傷勢死者體無完膚

劉男等人凌虐許男時，還錄影取樂，畫面中劉男用吸塵器捅許男的嘴猛吸、用刀割身體後淋威士忌，檢方認為其等以酷刑把許男虐到全身六十二道傷勢、體無完膚，直至「死透了」才叫救護，讓檢方痛泯滅人性。

中院表示，劉姓主嫌凌虐手段最多、最殘忍，釀許男遭受長時間折磨死亡，事後一再推託、依偵查進度才部分認罪，態度最差，且精神鑑定正常不予減刑。