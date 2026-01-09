快訊

七期豪宅虐殺判決理由曝！國民法庭認定「他」最凶殘 長時間折磨致死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中七期豪宅前年發生虐殺案，劉姓男子從事博弈和許姓助理有財務糾紛，和3名同夥持榔頭猛敲生殖器、老虎鉗拔牙等「十大酷刑」活活虐死他，台中地院國民法庭考量，劉手段最多、最殘忍，長時間折磨許致死，今依私行拘禁致死罪判他無期徒刑，可上訴。

全案由台中地院國民法庭審判長高增泓，2名陪席法官張雅涵、顏鈞任，及6名國民法官審理，依3人以上共同攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪，判劉姓主嫌無期徒刑，褫奪公權終身，另劉姓、石姓同夥，各判13年6月、12年；少年另由少年法庭審理。

中院表示，劉姓主嫌凌虐手段最多、最殘忍，釀許遭受長時間折磨死亡，劉一再推託、依偵查進度才部分認罪，態度最差，且精神鑑定正常，加上事前凌虐、事後拍影片掩飾犯行，顯無辨識能力下降不予減刑。

中院說，劉男參與程度雖較少，但未於第一時間認罪；石男未滿20歲，受雇劉姓主嫌聽命行事，但他和許無冤無仇，下手卻甚重，考量後分別量刑。

檢方起訴指出，劉姓主嫌（32歲）從事博弈和許姓助理有債務糾紛，2024年10月18日在七期豪宅與劉姓友人（37歲）、石姓員工（19歲）及林姓少年，拿球棒、榔頭及尖刀攻擊，並朝傷口淋烈酒、潑辣椒醬，更持老虎鉗拔牙虐死許。劉被起底是台中第六分局警友站的副站長，已遭警方除名。

台中地院5日起密集審理5天，錄影畫面顯示，劉等用吸塵器捅許的嘴再猛吸、刀割身體後淋威士忌，檢方認為其等施以「十大酷刑」把許虐到全身62道傷勢、體無完膚，直至「死透了」才叫救護，根本是把生命當成折磨的容器，視許如待宰牲畜。

公訴檢察官主張，劉等犯後向民間救護人員自稱是「警方人員」，又謊稱許自殘，與同夥清理現場、串滅證，還製造假證據，手段惡劣至極，劉直至1月7日突然說要「抄佛經」，無非是算計減刑的廉價手段，對劉求處無期徒刑，其餘2人求12年6月至14年3月。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

曾任警友站副站長的劉姓男子，與劉姓、石姓同夥在七期豪宅虐死許姓男子，目前羈押中。圖／讀者提供
曾任警友站副站長的劉姓男子，與劉姓、石姓同夥在七期豪宅虐死許姓男子，目前羈押中。圖／讀者提供

台中 虐殺 國民法官 無期徒刑

