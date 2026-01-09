台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

台中七期豪宅前年發生虐殺案，劉姓男子從事博弈和許姓助理有財務糾紛，和3名同夥持榔頭猛敲生殖器、老虎鉗拔牙等「十大酷刑」活活虐死他，錄影畫面可見許哀嚎慘叫喊「救命！」眾人仍不停手，台中地院國民法庭今依私行拘禁致死罪判劉無期徒刑，同夥判12年、13年6月，可上訴。

全案由台中地院國民法庭審判長高增泓，2名陪席法官張雅涵、顏鈞任，及6名國民法官審理。

檢方起訴指出，劉姓主嫌（32歲）從事博弈和許姓助理有債務糾紛，2024年10月18日在七期豪宅與劉姓友人（37歲）、石姓員工（19歲）及林姓少年，拿球棒、榔頭及尖刀攻擊，並朝傷口淋烈酒、潑辣椒醬，更持老虎鉗拔牙虐死許；劉被起底是台中第六分局警友站的副站長，已遭警方除名。

台中地院5日起密集審理5天，法醫證稱剖開許男遺體血液上浮著一層油，其案例少見，認定是傷及皮下脂肪，釀極嚴重肺脂肪栓塞等因致死。

由於劉姓主嫌、劉男及石男證詞不一、相互推卸，還辯稱有替許CPR，但檢方根據劉手機對話，他曾向傳播小姐稱「弟弟被打很慘，門牙被拔光、四肢都打斷了」、「我在請他全身傷口吃辣椒醬」，還說「不想太早玩死他。」

且劉等凌虐時還長時間錄影取樂，畫面顯示劉等人用吸塵器捅許的嘴再猛吸、刀割身體後淋威士忌，檢方認為其等施以「十大酷刑」把許虐到全身62道傷勢、體無完膚，直至「死透了」才叫救護，根本是把生命當成折磨的容器，視許如待宰牲畜，長時間以虐取樂，泯滅人性。

公訴檢察官殷節提示一段錄影，拍下許眾人以榔頭狠敲膝蓋，痛到聲聲大喊「救命！」但劉等仍不停手，殷當庭哽咽說，這畫面讓檢察官無法忘卻，死者生前承受巨大痛苦、精神恐慌，令人鼻酸。

殷節主張，劉等犯後向民間救護人員自稱是「警方人員」，又謊稱許自殘，與同夥清理現場、串滅證，還製造假證據，手段惡劣至極，劉直至1月7日突然說要「抄佛經」，無非是算計減刑的廉價手段，對劉求處無期徒刑，其餘2人求12年6月至14年3月。

