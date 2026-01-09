快訊

走私54公斤大麻花逃泰國落網 調查局押解通緝犯回台歸案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

外逃通緝犯陳縱緯涉嫌走私54公斤大麻花，以海運貨櫃申報「楓木板」做為掩飾夾藏，2023年8月在法院審理期間潛逃出境遭基隆地檢署通緝，因泰國簽證期滿提出延簽申請時落網，法務部調查局今派員赴泰國曼谷押解陳回台，將解送基檢歸案。

調查局指出，陳涉嫌從2021年間自加拿大訂購毛重約54.334公斤第2級毒品大麻花110包，以海運貨櫃申報「楓木板」做為掩飾夾藏，關務署基隆關查獲後函移調查局航業調查處基隆調查站偵辦。檢方2022年2月起訴陳，陳在2023年8月法院審理期間潛逃，基檢2023年8月9日發布通緝，調查局2025年4月間將陳冊列外逃對象。

調查局表示，經調查局駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協緝查知，陳2025年11月間因泰國簽證期滿至移民局提出延簽申請時遭緝獲，送往泰國曼谷移民局外國人拘留中心留置等待遣返，陳一度拒絕配合回台面對司法，試圖拖延遣返作業。

全案經調查局駐泰國法務秘書與泰方多次聯繫協調，調查局派員赴泰執行押解戒護任務，今1月9日下午3點30分搭乘中華航空班機返抵桃園機場，落地後將解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

外逃通緝犯陳縱緯涉嫌走私54公斤大麻花，潛逃至泰國，調查局派員赴泰執行押解戒護任務。圖／調查局提供
外逃通緝犯陳縱緯涉嫌走私54公斤大麻花，潛逃至泰國，調查局派員赴泰執行押解戒護任務。圖／調查局提供

