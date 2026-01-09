快訊

影／前年小學今年是大學 新北毒蟲毒駕肇事偏偏都在校門口

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水地區1名水泥工前年在鄧公國小前開車逆向衝撞貨車，因毒駕被函送地檢署，6日又在淡江大學校門口騎機車自摔，被員警發現鼻孔沾滿白粉，唾液快篩驗出毒品陽性反應，再次依公共危險罪嫌函送法辦。

32歲黃姓男子有多次毒品前科，6日下午4時許騎機車在淡江大學校門口失控栽倒受傷，員警和救護車趕抵發現他神志不清無法答話、鼻孔沾滿白色粉末，戒護就醫之後帶到派出所用唾液快篩試劑驗毒，呈現安非他命及K他命陽性反應，警詢後依檢察官指示，按毒駕公共危險罪嫌及違反毒品危害防制條例函送士林地檢署。

偵辦期間警方已認出他是累犯，前年9月便曾駕駛轎車在鄧公國小側門前高速逆向行駛，猛烈迎面衝撞貨車造成雙方嚴重車損，幸好不是上下學時段。當時他臉部挫傷送醫途中，也是神智不清，不僅哀號喊痛還自稱吸食毒品。

當年尚無唾液快篩試劑，採尿送檢2周之後驗出毒品反應，才依毒駕公共危險罪嫌函送士林地檢署，結果事隔1年多又再犯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

