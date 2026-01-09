調查局聯手泰方追緝 毒品通緝犯遣返回台

快訊

中央社／ 曼谷9日專電

台灣調查局與泰國移民局合作，今天將一名潛逃至泰國的陳姓通緝犯遣返回台。調查局指出，陳嫌2021年自加拿大訂購毛重約54公斤的2級毒品大麻花110包，隔年遭起訴後，在法院審理期間潛逃出境，去年4月被提列為外逃對象。

法務部調查局國際事務處今天發布新聞稿指出，此次遣返的陳姓嫌犯是「台泰聯手成功出擊」，並表示，陳嫌於2021年間自加拿大訂購毛重約54公斤的第2級毒品大麻花110包，以海運貨櫃申報之「楓木板」做為掩飾夾藏。

調查局表示，台灣基隆地方檢察署於2022年2月起訴陳嫌，但他卻於2023年8月法院審理期間潛逃出境，基隆地檢署2024年8月9日對陳嫌發布通緝，調查局去年4月將他提列為外逃對象。

調查局指出，經調查局駐泰法務秘書請求泰國執法單位協助追查，陳嫌去年11月因泰國簽證期滿至移民局提出延簽申請時遭緝獲，並送至曼谷移民局外國人拘留中心留置等待遣返。

調查局表示，陳嫌一度拒絕配合回台面對司法，試圖拖延遣返作業。經調查局駐泰法務秘書與泰方多次聯繫協調，由調查局派員赴泰執行押解戒護任務，預計今天下午3時30分抵達桃園機場，並由調查局航業調查處基隆調查站調查官依法逮捕，並解送台灣基隆地方檢察署歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

