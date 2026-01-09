走私1172塊海洛因磚…竹聯幫「豆漿」腦癌由陸返台投案 昨病逝榮總

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

2021年以木條夾藏的方式涉從泰國走私1172塊海洛因磚來台的販毒集團幕後主嫌竹聯幫和堂幹部林秉豐，案發後潛逃大陸，去年6月因腦癌返台投案，獲保外就醫，昨傳出病逝榮總，得年57歲。

新北地檢署緝毒專組主任檢察官陳旭華指揮新北市刑大等司法警察機關於2021年10月中緝獲毒梟運輸海洛因磚1172塊，夾藏海洛因磚的檜木是自泰國以海運走私入境，共重約446.8公斤、市價約新台幣50億元，同時瓦解運輸販賣毒品犯罪組織，成功阻斷毒品流入市面通路。

檢警2021年10月20日查獲夾藏海洛因磚的檜木是自泰國以海運走私入境，從台中港上岸報關，運送至新北市泰山區倉儲存放，新北檢警專案小組積極溯源，向法院聲請羈押禁見巫姓等7名被告獲准，檢方依毒品罪嫌起訴，並發布通緝令追緝潛逃大陸的幕後主嫌竹聯幫和堂幹部、綽號「豆漿」的林秉豐。

綽號「豆漿」的竹聯幫和堂幹部林秉豐當時勾結東南亞運毒集團成員「龍哥」，以木條夾藏的方式走私海洛因磚到台灣，由手下小弟巫文凱負責統籌、招募成員加入，大量毒品從台中港順利入關運到倉儲。新北檢警接獲線報持搜索票搜索，查扣1172塊海洛因磚，經溯源月餘，逮捕巫男在內等7人，惟林秉豐偷渡大陸成功遭通緝。

林秉豐在中國四處藏匿4年，因罹患腦癌且病情嚴重治療困難，2025年6月透過友人聯繫刑事局及大安警分局，表達回台投案意願，隨即入境台灣後遭警方逮捕，新北刑大將他移送新北地檢署偵辦，檢方偵訊時林男坦承犯行，但因罹病獲保外就醫，但傳出昨天病逝台北榮總。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

