男海運大麻花逃亡泰國 下午將押解返台歸案

陳姓男子涉海運大麻花，潛逃海外，台灣基隆地方檢察署發布通緝。調查局與泰國移民局合作，去年11月到移民局申請延長簽證遭緝獲的陳姓男子今天下午將自泰國被押解回台灣歸案。

根據法務部調查局新聞稿，陳姓男子民國110年自加拿大訂購毛重約54.334公斤毒品大麻花110包，以海運貨櫃申報「楓木板」為掩飾夾藏。

財政部關務署基隆關查獲移送調查局航業調查處基隆調查站偵辦，案經基檢111年2月起訴，陳姓男子112年8月法院審理期間潛逃出境，基檢113年8月9日發布通緝，調查局114年4月提列陳姓男子為調查局冊列外逃對象。

調查局駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協緝查知，陳姓男子114年11月由於泰國簽證期滿到移民局提延簽申請時遭緝獲，送往泰國曼谷移民局外國人拘留中心留置等待遣返。

陳姓男子一度拒絕配合回台灣面對司法，試圖拖延遣返作業，經調查局駐泰國法務秘書多次聯繫協調泰方，由調查局派員到泰國執行押解戒護任務，預計下午搭機返抵桃園國際機場，再由調查官依法逮捕並解送基檢歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885