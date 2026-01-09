快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林男子在社群IG展示槍枝幹譙示威 涉犯恐嚇公眾罪被拘提到案

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮31歲吳姓男子，最近在社群媒體 Instagram（ IG）張貼疑似槍枝照片，並發表涉及恐嚇公眾的言論，情節重大，恐危害社會安全，經專案小組蒐證後，利用在桃園工作的吳男前天返鄉之際將他逮捕並起出改造槍彈，今天聲押法院裁定20萬元交保，檢方不排除提抗告。

雲林地檢署獲相關情資，指派「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官蔡少勳指揮北港分局、刑大科技偵查隊成立專案小組擴大偵辦。

經查，吳男於112年6月間，不明管道取得槍枝及子彈，先前與桃園市某幫派成員發生糾紛，為防遭對方尋仇，於去年12月28日，使用其個人IG帳號公開刊登槍枝照片，並在限動中附加「X你媽、幹X娘」等具威脅性文字內容，藉此以加害生命、身體方式恐嚇不特定公眾，致生危害於公共安全，行為已逾越言論自由界線，影響社會安寧。

經專案小組蒐證後，本月7日執行搜索，當場扣得改造克拉克手槍1枝、彈匣及子彈4顆，並拘提吳男到案。經檢察官訊問後，認吳男涉犯恐嚇公眾罪及槍砲彈藥刀械管制條例。今天以犯罪嫌疑重大、逃亡及有反覆實施犯罪之虞聲押，雲林地方法院裁定20萬元交保。檢方表示將於收到裁定後，研議是否提出抗告。

雲林地檢署檢察長黃智勇指出，成立「防範危害公眾攻擊應變小組」主要針對任何以網路或社群媒體張貼暴力影像、槍枝照片或發表恐嚇公眾的言論，均涉及刑事犯罪，雲林地檢署均將依法嚴正究辦，以維護社會秩序與民眾安全。

吳男在網路貼出槍枝照片並語出威脅，被檢警依恐嚇公眾罪逮捕。記者蔡維斌／翻攝
吳男在網路貼出槍枝照片並語出威脅，被檢警依恐嚇公眾罪逮捕。記者蔡維斌／翻攝
吳男在網路貼出槍枝照片並語出威脅，被檢警依恐嚇公眾罪逮捕，並起出槍彈。記者蔡維斌／翻攝
吳男在網路貼出槍枝照片並語出威脅，被檢警依恐嚇公眾罪逮捕，並起出槍彈。記者蔡維斌／翻攝

雲林 恐嚇 槍枝

延伸閱讀

雲林負債咬牙辦學生免費午餐 張麗善：湊不出來再舉債

雲林舉債也要辦免費午餐！藍綠縣長參選人同表支持 錢哪來則不同調

全台最南槍彈實驗室屏東啟用 槍枝鑑驗不需送台北

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

相關新聞

雲林男子在社群IG展示槍枝幹譙示威 涉犯恐嚇公眾罪被拘提到案

雲林縣北港鎮31歲吳姓男子，最近在社群媒體 Instagram（ IG）張貼疑似槍枝照片，並發表涉及恐嚇公眾的言論，情節...

影／中壢警開槍追贓車嫌犯 歹徒撞員警…一路衝撞逃逸畫面曝

桃園市中壢派出所昨天深夜接獲民眾報案轎車被偷，隨即派員到場查處，同時調閱沿線與周邊監視器畫面；半小時發現徐男駕駛贓車，勒...

檢察官赴吳乃仁豪奢宴送懲戒 怨法規不合時宜

台北地檢署檢察官徐名駒與民進黨大老吳乃仁、人力仲介負責人陳啟莊在高檔餐廳聚會，檢察官評鑑委員會認違反檢察官倫理規範，建議...

全台最南槍彈實驗室屏東啟用 槍枝鑑驗不需送台北

屏東縣警察局在潮州警分局建置全台最南端的槍彈實驗室，今日由縣長周春米與警察局長甘炎民主持揭牌儀式，正式啟用，可大幅縮短空...

影／堂弟不爽堂哥竟開車衝撞 遭殺人未遂罪嫌送辦

屏東縣一對陳姓堂兄弟因消費糾紛，堂弟7日晚上竟夥同李姓友人在屏東市自由路段開車衝撞堂哥，導致堂哥受傷送醫，撞擊力道極大連...

駕駛攜槍毒...未繫安全帶竟拒檢逃 遭壓制狡辯「車壞了失控」

桃園市龜山警分局龜山派出所巡邏警網今天凌晨行經轄區中興路時，發現對向休旅車駕駛未繫安全帶，上前攔查時，駕駛竟拒檢還企圖逃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。