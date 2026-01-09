雲林男子在社群IG展示槍枝幹譙示威 涉犯恐嚇公眾罪被拘提到案

雲林縣北港鎮31歲吳姓男子，最近在社群媒體 Instagram（ IG）張貼疑似槍枝照片，並發表涉及恐嚇公眾的言論，情節重大，恐危害社會安全，經專案小組蒐證後，利用在桃園工作的吳男前天返鄉之際將他逮捕並起出改造槍彈，今天聲押法院裁定20萬元交保，檢方不排除提抗告。

雲林地檢署獲相關情資，指派「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官蔡少勳指揮北港分局、刑大科技偵查隊成立專案小組擴大偵辦。

經查，吳男於112年6月間，不明管道取得槍枝及子彈，先前與桃園市某幫派成員發生糾紛，為防遭對方尋仇，於去年12月28日，使用其個人IG帳號公開刊登槍枝照片，並在限動中附加「X你媽、幹X娘」等具威脅性文字內容，藉此以加害生命、身體方式恐嚇不特定公眾，致生危害於公共安全，行為已逾越言論自由界線，影響社會安寧。

經專案小組蒐證後，本月7日執行搜索，當場扣得改造克拉克手槍1枝、彈匣及子彈4顆，並拘提吳男到案。經檢察官訊問後，認吳男涉犯恐嚇公眾罪及槍砲彈藥刀械管制條例。今天以犯罪嫌疑重大、逃亡及有反覆實施犯罪之虞聲押，雲林地方法院裁定20萬元交保。檢方表示將於收到裁定後，研議是否提出抗告。