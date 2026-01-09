影／中壢警開槍追贓車嫌犯 歹徒撞員警…一路衝撞逃逸畫面曝

桃園市中壢派出所昨天深夜接獲民眾報案轎車被偷，隨即派員到場查處，同時調閱沿線與周邊監視器畫面；半小時發現徐男駕駛贓車，勒令停車竟要衝撞員警，警方立即朝輪胎開槍，徐男囂張開車逃逸。

中壢警分局隨即調派多組警網攔截，最後在平鎮區成功攔下贓車逮捕徐男，從報案到逮人過程約50分鐘，全案今天依竊盜、妨害公務等罪嫌移送已送桃園地檢署偵辦，並建請檢察官申請羈押。

中壢派出所昨晚10時據報，並調閱車輛失竊地點永嘉街周邊監視錄影畫面，發贓車往於中壢區高鐵南路一帶行駛，隨即派巡邏員警前往攔查，半小時後於高鐵南路四段、福達路一段路口發現50歲徐男駕駛該失竊車輛，攔車勒令下車受檢，徐拒絕還開車要衝撞攔停的警員。警員開槍朝贓車左前輪射擊，再度嚇斥停車，徐嫌仍不顧其他用路人安全，闖紅燈逃逸。

中壢警分局勤務中心同步掌握訊息，立即實施攔截圍捕，並由中壢派出所、興國派出所員警追上徐男和贓車，徐嫌逃逸行經平鎮區民族二要欲右轉文化路時，擦撞停等紅燈的57歲宋姓機車騎士，宋右肩受傷、車輛受損，徐仍未停車繼續逃逸。攔截過程中，警方巡邏車輛及警員裝備雖受損，還有警員手挫傷，但仍於深夜10時50分許，在平鎮區復旦路四段、長安路口攔下贓車制伏徐嫌。