台積洩密案新內鬼現身 智慧法院裁定續押

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

高檢署偵辦<a href='/search/tagging/2/台積電' rel='台積電' data-rel='/2/103337' class='tag'><strong>台積電</strong></a>2奈米洩密案，追出另有共犯台積電前工程師陳韋傑（右）涉嫌竊取核心技術。記者杜建重／攝影
高檢署智慧財產分署偵辦台積電二奈米洩密案，追出另有台積電前工程師陳韋傑涉嫌竊取公司核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前同事陳力銘；東京威力主管盧怡尹另涉嫌湮滅證據，本月五日追加起訴陳韋傑、盧怡尹。全案昨移審智慧財產及商業法院，陳韋傑因前後供述不一，法院裁定繼續羈押禁見。

智慧法院指出，陳韋傑雖坦承借用不知情同事的帳號登入台積電公司資料庫，擅自重製、取得台積電屬國家核心關鍵技術的相關營業秘密資訊，並傳送給陳力銘，卻否認違反國家安全法。

其次，陳對於遭起訴的犯罪情節及手段，說詞不一且對細節避重就輕，更在得知陳力銘與其他同案被告已遭調查，隨即更換個人手機及公務電腦，藉以報廢或毀損用以重製、傳送相關營業秘密的設備，疑有滅證舉措，足認有串、滅證據之虞。此部分犯罪情節尚待與在押共犯陳力銘和其他證人供詞、相關電磁紀錄等勾稽比對。

合議庭認為，陳韋傑不僅損及個別企業利益，並有損害國安、產業競爭力及經濟發展的情形，因全案尚有審理程序待進行，有羈押之必要。

