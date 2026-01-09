聽新聞
檢察官赴吳乃仁豪奢宴送懲戒 怨法規不合時宜

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地檢署<a href='/search/tagging/2/檢察官' rel='檢察官' data-rel='/2/141430' class='tag'><strong>檢察官</strong></a>徐名駒（左）邀檢察官與<a href='/search/tagging/2/吳乃仁' rel='吳乃仁' data-rel='/2/129800' class='tag'><strong>吳乃仁</strong></a>吃近6萬奢華宴，遭送職務法庭。記者曾學仁／攝影
台北地檢署檢察官徐名駒與民進黨大老吳乃仁、人力仲介負責人陳啟莊在高檔餐廳聚會，檢察官評鑑委員會認違反檢察官倫理規範，建議法務部移送職務法庭。職務法庭昨辯論終結，徐表示會深刻反省，但稱公務員倫理規範不合時宜，有調整必要；審判長諭知廿三日宣判。

法務部代表蔡妍蓁說，檢察官應謹言慎行，避免有損司法公正的行為，徐名駒明知高價位餐廳將由陳啟莊買單，還是邀同事參與不合宜的社交活動，建請法院判罰俸六個月。

徐名駒辯論時先起立向蔡妍蓁一鞠躬，表示「害到法務部長在立法院接受質詢」，希望她能向部長轉達過意不去之意。

徐聲稱陳啟莊不知他是檢察官，餐敘是「回請」，他二○二二年研究「永續教育」時，將陳納入夥伴，餐會時致贈陳八千元的健康食品，之後付六萬元給陳也超過餐費，表示「和朋友吃滷肉飯也很高興」，沒有惡意接受招待。

徐名駒說，檢察官倫理規範是根據母法公務員倫理規範而來，規範限制檢察官只能接受三千元以內招待，但現今婚宴一桌要價三萬五千元，十人一桌一人也超過三千元，以此認定將會造成全國一四○○名檢察官陷於危險，建議調整修法。

蔡妍蓁表示，徐明知業者買單還帶同仁赴約，是慷他人之慨，徐稱陳不知自己是檢察官，但檢察官應自我要求，不是別人不知道就可逾越規範，請法院考量徐的態度審判。

依台北地檢署行政調查，徐名駒二○二四年十二月初接到陳啟莊邀約十二月廿六日餐敘，徐另邀四名檢察官同行，陳則邀約吳乃仁、吳再帶了女性友人赴宴，八人宴飲每人六千元套餐及酒水服務費，共花五萬八六九六元，陳買單。

吳乃仁因台糖公司賤賣土地案，法院判吳要賠償台糖一億多元，立委黃國昌二○二五年一月爆料這場「豪奢宴」，質疑檢察官與吳乃仁餐敘的正當性。

案經北檢行政調查，將參加餐會的五名檢察官移送評鑑，徐向檢評會表示當天要支付同事餐費，但陳啟莊搶單，於是約定再返還，不過，檢評會認為徐在事件曝光後才轉帳，有懲戒必要，建議法務部將徐移送職務法庭。

