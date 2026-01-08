聽新聞
全台最南槍彈實驗室屏東啟用 槍枝鑑驗不需送台北
屏東縣警察局在潮州警分局建置全台最南端的槍彈實驗室，今日由縣長周春米與警察局長甘炎民主持揭牌儀式，正式啟用，可大幅縮短空氣槍鑑驗時效，發揮鑑識能力。另外為了提升外勤員警執勤安全，縣府動用第二預備金添購相關警用裝備。
縣警局表示，每次緝獲空氣槍枝都要派員專車送往警政署刑事警察局進行鑑定，鑑驗時程往往耗時2至3個月，影響案件偵辦速度。縣警局因此於2024年8月起推動建置槍彈實驗室，今日啟用，希望縮短鑑驗時效，即時提供專業鑑定結果。
另外外勤員警每次出勤都可能面臨生命危險或危害，縣府因此動用第二預備金237萬7000元，採購拋射式電擊器66組、訓練卡匣1360顆、防割手套250雙、防護型噴霧器220罐、戰術背心100件、微型攝影機30台及保安訓練器材等多項警用防護裝備。
周春米表示，鑑識是鞏固事證的最佳利器，槍彈實驗室建置後可加速案件在院檢審辦過程中的效率；另員警是維護治安與社會秩序的力量，每名警察同仁背後都有家人與社會期待，縣府在裝備上的支持能讓警察同仁更有力量。
