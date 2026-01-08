影／堂弟不爽堂哥竟開車衝撞 遭殺人未遂罪嫌送辦

屏東縣一對陳姓堂兄弟因消費糾紛，堂弟7日晚上竟夥同李姓友人在屏東市自由路段開車衝撞堂哥，導致堂哥受傷送醫，撞擊力道極大連車子鈑金都凹陷。警方調閱監視器畫面將陳、李二嫌查緝到案，全案依殺人未遂罪嫌移送法辦。

據了解，陳姓堂兄弟兩家均經營餐飲業，日前因雙方消費糾紛引發口角，心生芥蒂。堂弟7日晚上9時許夥同李姓友人，趁堂哥要去健身中心運動時，在屏東市自由路段開車衝撞堂哥，導致堂哥當場倒地不起。

事後堂弟拿球棒下車，看到堂哥已倒在地上不動，便收手並未繼續打人。有路人目睹過程，連忙打電話報案，救護人員到場後將堂哥送醫，有腦震盪及手腳擦挫傷等情形，意識清楚，仍在醫院治療中。