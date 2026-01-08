聽新聞
駕駛攜槍毒...未繫安全帶竟拒檢逃 遭壓制狡辯「車壞了失控」
桃園市龜山警分局龜山派出所巡邏警網今天凌晨行經轄區中興路時，發現對向休旅車駕駛未繫安全帶，上前攔查時，駕駛竟拒檢還企圖逃逸，經圍捕順利攔下，邱男卻頻喊冤，直呼「車子壞了失控」，警方於車內查獲少量安非他命毒品及1把鎮暴槍，警詢後將邱男依毒品、公共危險等罪嫌送辦。
龜山分局說明，龜山所員警今天凌晨0時30分在外巡邏時，於中興路發現駕駛黑色休旅車的60歲邱姓男子於行進中未繫安全帶，於是上前攔查，沒想到邱男見員警上前，竟然駕車想衝撞警方並企圖逃離現場。
龜山分局說，警網見狀上前以車攔停，同時呼叫支援，多名員警一擁而上，將邱男從駕駛座拉下車，壓制在地，邱男頻喊冤，表示車子壞了失控，不是故意要衝撞警方；不過車內卻被查出有安非他命毒品2.26公克、吸食器1組及1把尚待檢驗是否有殺傷力的鎮暴槍，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
