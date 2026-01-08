快訊

駕駛攜槍毒...未繫安全帶竟拒檢逃 遭壓制狡辯「車壞了失控」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市龜山警分局龜山派出所巡邏警網今天凌晨行經轄區中興路時，發現對向休旅車駕駛未繫安全帶，上前攔查時，駕駛竟拒檢還企圖逃逸，經圍捕順利攔下，邱男卻頻喊冤，直呼「車子壞了失控」，警方於車內查獲少量安非他命毒品及1把鎮暴槍，警詢後將邱男依毒品、公共危險等罪嫌送辦。

龜山分局說明，龜山所員警今天凌晨0時30分在外巡邏時，於中興路發現駕駛黑色休旅車的60歲邱姓男子於行進中未繫安全帶，於是上前攔查，沒想到邱男見員警上前，竟然駕車想衝撞警方並企圖逃離現場。

龜山分局說，警網見狀上前以車攔停，同時呼叫支援，多名員警一擁而上，將邱男從駕駛座拉下車，壓制在地，邱男頻喊冤，表示車子壞了失控，不是故意要衝撞警方；不過車內卻被查出有安非他命毒品2.26公克、吸食器1組及1把尚待檢驗是否有殺傷力的鎮暴槍，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

龜山警方在60歲邱姓男子的車內，查扣2.26公克安非他命毒品及吸食器，還有1把尚待檢驗是否有殺傷力的鎮暴槍，全案依法送辦。圖／警方提供
龜山警方在60歲邱姓男子的車內，查扣2.26公克安非他命毒品及吸食器，還有1把尚待檢驗是否有殺傷力的鎮暴槍，全案依法送辦。圖／警方提供
60歲邱姓男子今天凌晨駕黑色休旅車外出時，因未繫上安全帶遭龜山警方攔查，由於車內有槍枝和少量毒品，當下企圖衝撞警方逃離遭壓制。圖／警方提供
60歲邱姓男子今天凌晨駕黑色休旅車外出時，因未繫上安全帶遭龜山警方攔查，由於車內有槍枝和少量毒品，當下企圖衝撞警方逃離遭壓制。圖／警方提供
桃園龜山中興路今天凌晨發生警方欲攔查未繫安全帶駕駛，但駕駛卻想衝撞警車逃逸事件，經查原來是車內有槍枝和毒品。圖／警方提供
桃園龜山中興路今天凌晨發生警方欲攔查未繫安全帶駕駛，但駕駛卻想衝撞警車逃逸事件，經查原來是車內有槍枝和毒品。圖／警方提供

毒品 桃園地檢署 失控

