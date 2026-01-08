七期豪宅虐殺...吸塵器捅嘴猛吸、刀割淋烈酒 十大酷刑至他「死透」

台中地院連續5天審理七期豪宅虐殺案，今上午開庭檢方再提示畫面，劉姓主嫌等人持吸塵器捅許姓死者嘴再猛吸、刀割身體再淋威士忌，眾人施以「十大酷刑」把許虐到全身62道傷勢、體無完膚，直至「死透了」才叫救護，檢方痛批劉等生命當成折磨的容器。

檢方起訴指出，劉姓主嫌從事博弈和許姓助理有債務糾紛，前年10月18日在七期豪宅與劉姓友人、石姓員工及林姓少年，拿球棒、榔頭及尖刀攻擊，還逼用毒品、持老虎鉗拔牙，涉活活虐死許；劉也遭起底，竟是台中市警局第六分局警友站的副站長，案發後警方予以除名。

中院今上午罪責辯論，公訴檢察官陳昭德首先就案發時續說明，就拘禁部分根據錄影畫面顯示10月18日當天，許男從早上8點起就被劉等人拘禁在陽台，直到晚上7點時，劉等擔心他哀嚎聲音過大，再用膠帶、電線等封嘴、綑綁四肢，再合力拖進廚房繼續拘禁，輪流看管至其死亡。

隔日凌晨時，劉男還不讓許睡覺，把他叫醒又錄影問「拎北的錢勒？」許當時已陷入恍惚，雙眼上吊發愣且語焉不詳，劉又恫嚇不回答就要打他，許才勉強擠出一句問「你是誰」，隨後只能支吾其詞。

直到19日凌晨下午4點多，劉等見許男失去呼吸心跳，因怕被警方發現才選擇叫民間救護車到場，但醫務人員見許男冰冷、僵硬，瞳孔已經放大，向其等稱傷者已經明顯死亡，且現場是「命案」不歸他們處理，隨即離去，可見是直到許男「死透了」才叫救護。

陳昭德也說，劉等對許男行為是「標準且完整的凌虐行為」，從其自錄影片可見，眾人持棍棒、皮帶痛毆，並點火燒灼、空氣槍射擊，石男還持榔頭狠敲許生殖器，劉還用刀割許手臂好幾下再淋上威士忌，見許痛到慘叫，劉竟蹲在一旁鼓舞、大笑。

畫面更拍下，劉還拿高級吸塵器用吸頭尖端猛捅許男嘴巴狂吸，抽出後再狠刺他下體，種種慘絕人寰對待，宛如「十大酷刑」，從法醫解剖發現許男身上多達62道傷勢，幾乎是體無完膚。

陳昭德痛批，劉等人施以精神虐待非人道行為，踐踏人性尊嚴，許遭拘禁期間只能喝自來水、夜不能寐，從劉等對話稱「不想太早玩死他」、「找護理師來，維持他生命繼續虐」，眾人以續命維持他痛苦，簡直比瞬間致命還殘虐，且凌虐成這樣，任何人都知道會死。

陳說，劉等是把生命當成折磨的容器，經一整段凌虐堆疊的前因下，才導致許慘死的結果，3人有行為分擔，應論為共同正犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

對此，劉姓主嫌表示沒有意見，劉男則說他非常後悔，誠心自認錯誤，對許死亡感到抱歉，但仍稱自己沒有親手打他。