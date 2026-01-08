放話對盧秀燕開槍 警專第一名女警遭起訴

台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，檢方以她涉嫌恐嚇公眾將其向法院聲押獲准。圖／讀者提供 台北捷運去年十二月十九日發生隨機殺人事件，台中市警局第二分局黃姓女偵查佐事後發文揚言對長官爆頭、在台中市長盧秀燕腦門開三槍，遭搜索、羈押；檢方查出她是「警專第一名畢業」辨識行為能力正常，昨依恐嚇罪嫌起訴，移審後台中地院裁定繼續羈押。

台中市警局表示，黃女案發後遭羈押先予以停職，第二分局建議記兩大過免職，相關程序仍在審議中，尚未確定。

台中地檢查出，黃女十二月十九日至廿一日，在警職同學通訊軟體LINE群組留言「猜猜闕○○會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕○○打死」，恐嚇偵查隊副隊長。

黃並使用社群Threads，在隨機殺人相關新聞截圖下留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」？

黃廿二日再發文稱「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，其中盧的臉部遭毀損破壞，意指欲對盧市長腦部開槍，隨即遭搜索、羈押。

檢方偵訊時，黃辯稱是要讓看到的人害怕才知道不可以玩，發文都用平靜心情打下文字，還說「若發文者的心情很平靜，剩下的情緒都是看到的人的。」且稱擔任警職射擊成績都滿分，有實際使用槍枝，最近一次測驗成績一百分。

黃女同學說，黃就學時期與他人相處正常，為「警專第一名畢業」。檢方也發現，黃女警職資歷三年多，記功五次、嘉獎累計二○三次，可見她具備優秀學經歷，且應訊時記憶清晰、對答如流，辨識行為違法能力無庸置疑。

檢方認為，黃反覆恐嚇，落網警詢時持續表達不滿，直至法官羈押庭時改稱「只是亂講話」、「只是學警察看圖說故事」，考量她是警察使用槍枝刀械技術比一般人專業，難保不會付諸行動，依恐嚇罪嫌起訴，建請法院從重量刑。