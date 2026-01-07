第一名畢業...台中女警恐嚇開槍盧秀燕 改口稱「亂講話」法院繼續羈押

台北捷運去年12月19日發生隨機殺人引起恐慌，台中市警局第二分局黃姓女偵查佐事後竟發文揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開三槍，遭搜索、收押；檢方查出黃女是「警專第一名畢業」，辨識行為能力正常，依恐嚇罪嫌起訴她，今移審後台中地院裁定接續羈押。

檢方查出，黃女去年12月19日至21日，在警職同學通訊軟體LINE群組留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」，恐嚇偵查隊副隊長。

黃還在Threads標題「台中人集合囉！」內文為「#快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖貼文下，留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎。」

黃22日再PO文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，其中盧的看板臉部遭毀損破壞，意指欲對盧市長腦部開槍；檢警去年12月22日拘提黃女，隔天聲押獲准。

檢方訊時，黃否認恐嚇，辯稱都是在罵發文者，她要讓看到的人害怕才知道不可以玩，發文時都是用幾乎平靜心情打下文字，並稱「若發文者的心情很平 靜，剩下的情緒都是看到的人的。」

她還說，自己受訓時或擔任警職期間的射擊成績都滿分，也有實際使用過槍枝，最近一次測驗成績為100分、99 分，得到嘉獎，也會防身術，曾辦理過偵查案件。

黃女同學證稱，黃就學時期與他人相處正常，「為警專第一名畢業。」檢方也查，黃女警職資歷超過3年，期間記功5次、嘉獎累計203次，可見她具備優秀學經歷，且應訊時均理解提問、記憶清晰且對答如流，未曾出現答非所問、詞不達意， 辨識行為違法能力應無庸置疑。

中檢認為，黃女是成績優異、工作能力佳的警員，卻在張文隨機殺人事件後發出欲引誘模仿文字，還稱「我大中華民國要出現第一個開槍的女警了」，又對市政不滿就恐嚇盧秀燕。

中檢也說，黃反覆恐嚇，落網警詢時持續表達不滿，直至法官羈押庭時改稱「只是亂講話」、「只是學警察看圖說故事」，考量她是警察但使用槍枝刀械技術比一般人專業，難保不會付諸行動，依恐嚇罪嫌起訴她，建議法院接押。

全案今移審，台中地院下午裁定黃女繼續羈押。