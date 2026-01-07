聽新聞
基隆廟口攤商員工被押走後丟包 3職校生被逮查扣刀械、玩具槍
蕭姓男子昨晚在基隆廟口某攤商工作時，遭7人押上車帶走，警方獲報線上快打警力到場處理，蕭男2小時後被丟包獲釋並無受傷，警方根據車號循線追查，今天逮獲陳姓等3名少年到案，都是職校學生，查扣刀械、玩具槍等證物，還有4人未到案，妨害自由及妨害秩序罪嫌偵辦中。
基隆市警第一分局延平街派出所昨晚9時許獲報，一名18歲蕭姓男子疑遭數名男子擄走，警方不敢大意，線上快打警力到場，但人已不見蹤影，警方調閱路口監視器以車追人。
昨晚11時許，蕭男點被對方丟包在廟口附近一家超商，警方到場，蕭男平安並無大礙。
警方循線追查陳姓等3名少年到案，都是16到17歲未成年某職校生，被害人表示昨晚遭數名男子帶離工作場所，後來獲釋。警方搜索犯案車輛，查扣西瓜刀3支，且在犯嫌住處起獲玩具槍1把等證物。
警方調查，蕭男被押走後，在車上被要求打電話給其他人連絡未果，後來對方在市區繞行後讓蕭男下車。陳姓少年等表示帶錯人，警方懷疑避重就輕，還在調查釐清。
