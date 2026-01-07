七期豪宅虐殺案 死者自幼無父母...海軍陸戰隊退伍、坐牢仍在健身

台中七期豪宅前年驚傳虐殺案，劉姓主嫌從事博弈和許姓助理因財務糾紛，夥同友人、員工殘忍虐死他；台中地院今開庭，劉提及許男是海軍陸戰隊退伍，坐牢時也有健身，被教訓時仍可反抗，另考量許自幼無父母，同病相憐下雇用他，除因財務外又發現許疑販毒才生氣教訓。

檢方起訴指出，劉姓主嫌前年10月18日在七期豪宅內，與劉姓友人、石姓員工及林姓少年，強脫許衣褲，拿鋁製球棒、榔頭及尖刀攻擊，還逼用毒品、持老虎鉗拔牙，涉嫌活活虐死對方；劉也遭起底，竟是台中市警局第六分局警友站的副站長，案發後警方予以除名。

台中地院國民法庭5日起密集審理5天，今下午開庭時公訴檢察官陳昭德提示警詢、偵查中筆錄，劉姓主嫌當時曾說，許男用他們的名義在外宣稱自己很大尾，且一直騙他錢、虛報公司帳目達100萬元，後來見許失去呼吸心跳叫救護人員到場時，也有表示自己是第六分局警友會的人。

劉姓友人則表示，自己一下都沒有打許；石姓員工坦言，自己若不動手可能也會被修理，案發後均認罪，並向警方說實話，但因怕遭劉姓主嫌、劉男報復，也請求警方保護他。

陳昭德再詢問劉姓主嫌，究竟有無拿老虎鉗夾、拔許男？因劉男、石男均指證其持鉗拔許門牙，劉否認稱，2人都沒有親眼看到，其等說詞模稜兩可；陳再提示鑑定，老虎鉗把手、夾頭各有採到劉、許的DNA。

劉說，可能是別人再拿鉗子去打許，還說許男門牙原本就有缺口，或是被用棍棒打後腦時揮到造成。

劉也提及，許男是海軍陸戰隊退伍，之前入獄服刑期間也有在健身，其身體強健，當時被打過程仍不時可以站起來反抗。

劉還說，許男出獄後告訴他自己戒毒，並對過去的事道歉表示想回去他那邊繼續做博弈，盼能重新接受他，就算先前發現許有A錢行為，但考量到他自幼無父母，跟自己情況一樣，同病相連才繼續雇用他。

劉表示，後來發現許男疑有販毒行為，這也是教訓他的原因之一，並坦承自己雖然也有在用毒，但「很排斥周邊的人販毒」，所以才會這麼生氣。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885