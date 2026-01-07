快訊

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

聽新聞
0:00 / 0:00

七期豪宅虐殺案 死者自幼無父母...海軍陸戰隊退伍、坐牢仍在健身

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中七期豪宅前年驚傳虐殺案，劉姓主嫌從事博弈和許姓助理因財務糾紛，夥同友人、員工殘忍虐死他；台中地院今開庭，劉提及許男是海軍陸戰隊退伍，坐牢時也有健身，被教訓時仍可反抗，另考量許自幼無父母，同病相憐下雇用他，除因財務外又發現許疑販毒生氣教訓。

檢方起訴指出，劉姓主嫌前年10月18日在七期豪宅內，與劉姓友人、石姓員工及林姓少年，強脫許衣褲，拿鋁製球棒、榔頭及尖刀攻擊，還逼用毒品、持老虎鉗拔牙，涉嫌活活虐死對方；劉也遭起底，竟是台中市警局第六分局警友站的副站長，案發後警方予以除名。

台中地院國民法庭5日起密集審理5天，今下午開庭時公訴檢察官陳昭德提示警詢、偵查中筆錄，劉姓主嫌當時曾說，許男用他們的名義在外宣稱自己很大尾，且一直騙他錢、虛報公司帳目達100萬元，後來見許失去呼吸心跳叫救護人員到場時，也有表示自己是第六分局警友會的人。

劉姓友人則表示，自己一下都沒有打許；石姓員工坦言，自己若不動手可能也會被修理，案發後均認罪，並向警方說實話，但因怕遭劉姓主嫌、劉男報復，也請求警方保護他。

陳昭德再詢問劉姓主嫌，究竟有無拿老虎鉗夾、拔許男？因劉男、石男均指證其持鉗拔許門牙，劉否認稱，2人都沒有親眼看到，其等說詞模稜兩可；陳再提示鑑定，老虎鉗把手、夾頭各有採到劉、許的DNA。

劉說，可能是別人再拿鉗子去打許，還說許男門牙原本就有缺口，或是被用棍棒打後腦時揮到造成。

劉也提及，許男是海軍陸戰隊退伍，之前入獄服刑期間也有在健身，其身體強健，當時被打過程仍不時可以站起來反抗。

劉還說，許男出獄後告訴他自己戒毒，並對過去的事道歉表示想回去他那邊繼續做博弈，盼能重新接受他，就算先前發現許有A錢行為，但考量到他自幼無父母，跟自己情況一樣，同病相連才繼續雇用他。

劉表示，後來發現許男疑有販毒行為，這也是教訓他的原因之一，並坦承自己雖然也有在用毒，但「很排斥周邊的人販毒」，所以才會這麼生氣。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

曾任警友站副站長的劉姓男子，與劉姓、石姓同夥在七期豪宅虐死許姓男子，目前羈押中。圖／讀者提供
曾任警友站副站長的劉姓男子，與劉姓、石姓同夥在七期豪宅虐死許姓男子，目前羈押中。圖／讀者提供

販毒 財務 生氣

延伸閱讀

F-16飛官辛柏毅夜航失聯 父母搭專機抵空軍花蓮基地

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

F16飛官生死未卜…父母今早飛台灣 澎湖縣長籲各界祈禱集氣

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢今播25分施虐影片「慘不忍睹」

相關新聞

七期豪宅虐殺案 死者自幼無父母...海軍陸戰隊退伍、坐牢仍在健身

台中七期豪宅前年驚傳虐殺案，劉姓主嫌從事博弈和許姓助理因財務糾紛，夥同友人、員工殘忍虐死他；台中地院今開庭，劉提及許男是...

基隆廟口攤商員工被押走後丟包 3職校生被逮查扣刀械、玩具槍

蕭姓男子昨晚在基隆廟口某攤商工作時，遭7人押上車帶走，警方獲報線上快打警力到場處理，蕭男2小時後被丟包獲釋並無受傷，警方...

男子持雙刀闖嘉榮急診室遭判3月 院方聲明堅持醫療暴力零容忍

嘉義何姓男子去年12月前往台中榮民總醫院嘉義分院急診室就醫，期間因毒品戒斷症狀情緒不穩，涉嫌持雙刀咆哮恐嚇醫事人員。嘉義...

傻眼！竹南龍鳳漁港漁船遭竊 竟直接以拖吊車吊掛整艘運離

全台首例！苗栗縣竹南龍鳳漁港昨驚傳有整艘漁船遭竊，1艘重達上千公斤的漁船竟「被消失」，令船主傻眼，懷疑遭竊立即報案並PO...

台中榮總爆無照廠商代刀 衛生局嚴辦：最重關5年、醫院也有事

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，台中市衛生局說，...

檳榔攤成毒品交易站 女子販毒得手2千元判刑17年

彰化縣經營檳榔攤的李姓女子二次販賣毒品給2名毒蟲，得手2千元，但李女否認犯行，表示是無償提供給2人，由於李女曾有毒品前科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。