男子持雙刀闖嘉榮急診室遭判3月 院方聲明堅持醫療暴力零容忍

嘉義何姓男子去年12月前往台中榮民總醫院嘉義分院急診室就醫，期間因毒品戒斷症狀情緒不穩，涉嫌持雙刀咆哮恐嚇醫事人員。嘉義地方法院審理後，依違反醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金，可上訴。院方今天發表聲明，強調醫療暴力零容忍，全力守護醫護安全。

判決書表示，何男於去年12月12日9時59分許，疑因施用甲基安非他命、海洛因及毒品咖啡包產生戒斷反應，出現頭痛、呼吸不順、畏寒等症狀至嘉榮醫院急診。何男在醫師看診後拒絕打針及點滴治療，隨後與診間病患發生爭執，竟於11時21分許在急診室內取出2把水果刀作勢攻擊，並對王姓護理師大聲咆哮。案經報警偵辦。

法院審理，何男過去曾有毒品、侵犯等前科，於2025年4月24日執行完畢出監。法官考量其在準備程序中自白犯罪，但持刀咆哮行為嚴重影響其餘病患就醫權益，法治觀念明顯偏差，判處有期徒刑3個月，扣案的2把水果刀宣告沒收。