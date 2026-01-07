快訊

傻眼！竹南龍鳳漁港漁船遭竊 竟直接以拖吊車吊掛整艘運離

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

全台首例！苗栗縣竹南龍鳳漁港昨驚傳有整艘漁船遭竊，1艘重達上千公斤的漁船竟「被消失」，令船主傻眼，懷疑遭竊立即報案並PO網協尋，幸有眼尖釣友聞訊並在新竹新月漁港一帶岸邊發現，當晚即順利找回，目前警方已鎖定特定對象全力追查中。

據了解，6日上午「永傳號」許姓船主到竹南龍鳳漁港準備出海時，赫然發現停泊港區的漁船竟不見了，立刻向警方報案，並在網路社群發布協尋訊息，「這艘船，對船長來說，不只是一台工具，它是一家人的生活，全靠這艘船。原本滿懷期待，船隻整備完成，正準備下水作業，開始撐起整個家的生計，卻在最關鍵的時刻，發生了令人心碎的事情，懇請大家伸出援手分享，有看到通知一下，謝謝！」

昨午許姓船主正在派出所製作筆錄時，突然接到來自新竹地區熱心釣友電話，稱說在新竹新月漁港附近草叢中，發現疑似失竊漁船。

許男隨即會同警方前往查看，確認正是自己遭竊的漁船，連夜將船拖吊回竹南。許男說，該船身長7公尺、寬2公尺，重約1200公斤，去年3月才買含整修約80萬元，「以前聽過船槳引擎被偷，但整艘船被偷，真的很離譜，這可能是全台首例！」其他漁民聽聞也直呼不可思議，因為現場並沒有監視器，偷船過程令人難以想像。

警方調查發現，嫌犯已將船名以白漆塗銷遮掩，6日當天甚至駕駛這艘失竊漁船，在新月漁港附近水域活動，轄區海巡人員一度發現船隻未標示船名，上前示意攔查，但嫌犯未停船直接駛離，隨後將船藏匿在偏僻地點。

警方表示，經調閱路口監視器後，初步掌握昨凌晨約2點左右，有1輛在新竹遭竊的拖吊車涉案，目前已鎖定特定對象，全力查緝中，也呼籲船主加強防竊措施，避免類似事件再度發生。

許男隨即會同警方前往查看，確認正是自己遭竊的漁船，昨連夜將船拖吊回竹南。圖／警方提供
「永傳號」船身上的船名，明顯被竊嫌用白漆塗銷遮掩。圖／警方提供
「永傳號」昨被偷，許姓船主立即向警方報案並在網路社群發布協尋訊息。圖／民眾提供
