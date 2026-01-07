快訊

檳榔攤成毒品交易站 女子販毒得手2千元判刑17年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣經營檳榔攤的李姓女子二次販賣毒品給2名毒蟲，得手2千元，但李女否認犯行，表示是無償提供給2人，由於李女曾有毒品前科，仍不知悔改再度販毒，彰化地方法院依違反毒品危害防制條例將她判刑17年。

判決書指出，根據王姓毒蟲證稱，他和李女2022年12月間用Line連絡時，暱稱「月亮」、「李X」的李女回訊說「我昨天帶回來的比之前好很多」、「葡萄很甜喔」、「你在之前那個涼亭等我」，王男回「麻煩水果要幫我準備一下」等暗語連絡。

買毒施男也證稱他曾於2022年12月間載王男，他出1400元，王男出600元，以2千元到檳榔攤向李女買毒品，2023年1月間他又賖帳以4千元到檳榔攤向李女買毒品，李女讓他先欠著4千元，將海洛因帶走。

不過李女一下子辯稱沒和二男見面，或辯稱是無償提供毒品給他們，但法官認為李女和二人又非至親好友，怎會無平白無故贈送價值高昂的海洛因之理。

法官認為，李女先前已有毒品前科，早已知毒品戕害身心，仍無視國家杜絕毒品犯罪禁令，販賣第一級毒品，增加毒品在社會流通危險性，嚴重危害國人身心健康及社會秩序，且否認犯行，因此將她判刑17年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化李姓女子二次販毒得手2千元，彰化地方法院依違反毒品危害防制條例將她判刑17年。記者林宛諭／攝影
彰化李姓女子二次販毒得手2千元，彰化地方法院依違反毒品危害防制條例將她判刑17年。記者林宛諭／攝影

毒品 檳榔

