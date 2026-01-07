快訊

北市公館商圈西裝店遭竊8萬現金 得手後還在現場「清點」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市公館商圈一間西裝服飾店驚傳竊盜案，店長隔天開店時看到收銀機被打開，裡面「空無一物」，再上樓發現地面散落租借單等物品立刻報警，租估財損現金8萬元，轄區警方獲報刻正調閱監視器畫面追查，目前已鎖定可疑對象，積極偵辦。

中正二警方5日獲報，店長稱服飾店凌晨遭竊，調閱店內監視器畫面發現竊賊在當天凌晨0點35分從二樓窗戶闖入，全身「包緊緊」且相當熟門熟路，一入屋就到直搗「一樓收銀機」搜刮現金，更誇張的是，拿完錢之後還在二樓「清點」，接著就揚長而去。

警方獲報在場採證，由於竊賊戴手套沒有採集到相關指紋，已調閱周邊監視器畫面，並比對個人特徵鎖定可疑對象，已排除前員工涉案，持續偵辦釐清。

台北市公館商圈一間西裝服飾店遭竊盜闖入，偷走8萬元現金。記者翁至成／翻攝
台北市公館商圈一間西裝服飾店遭竊盜闖入，偷走8萬元現金。記者翁至成／翻攝

