聽新聞
0:00 / 0:00
北市公館商圈西裝店遭竊8萬現金 得手後還在現場「清點」
台北市公館商圈一間西裝服飾店驚傳竊盜案，店長隔天開店時看到收銀機被打開，裡面「空無一物」，再上樓發現地面散落租借單等物品立刻報警，租估財損現金8萬元，轄區警方獲報刻正調閱監視器畫面追查，目前已鎖定可疑對象，積極偵辦。
中正二警方5日獲報，店長稱服飾店凌晨遭竊，調閱店內監視器畫面發現竊賊在當天凌晨0點35分從二樓窗戶闖入，全身「包緊緊」且相當熟門熟路，一入屋就到直搗「一樓收銀機」搜刮現金，更誇張的是，拿完錢之後還在二樓「清點」，接著就揚長而去。
警方獲報在場採證，由於竊賊戴手套沒有採集到相關指紋，已調閱周邊監視器畫面，並比對個人特徵鎖定可疑對象，已排除前員工涉案，持續偵辦釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言